Tolle Neuigkeiten rund um Elizabeth Olsen (32)! Seit 2017 ist die Schauspielerin mit Robbie Arnett liiert, zeigt sich jedoch nur selten mit dem Musiker in der Öffentlichkeit und hält ihr gemeinsames Leben weitestgehend privat. Mitte Juni bezeichnete sie ihn dann jedoch plötzlich als ihren Mann und heizte damit Hochzeitsgerüchte an. Nachdem sie kurz darauf dann auch noch mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet wurde, behaupten nun mehrere Insider: Der Avengers-Star ist tatsächlich unter der Haube!

Wie Us Weekly berichtet, sollen Elizabeth und ihr Liebster bereits im vergangenen Jahr gemeinsam vor den Traualtar getreten sein. Das hätten nun mehrere Quellen dem Magazin gegenüber bestätigt. Somit lockte die Blondine ihre Fans also nicht auf eine falsche Fährte, als sie im Rahmen einer Variety‘s-Show von ihrem "Ehemann" gesprochen hatte.

Nachdem Elizabeth die Hochzeitsanspielungen gemacht hatte, waren ihre Fans im Netz völlig ausgeflippt. Via Twitter schrieb ein User beispielsweise: "Ich kann nicht glauben, dass sie geheiratet hat und wir nicht mal ein Foto von ihr im Brautkleid zu sehen bekommen!"

Getty Images Robbie Arnett und Elizabeth Olsen

Actionpress/ SIPA PRESS Elizabeth Olsen, Schauspielerin

Getty Images Sänger Robbie Arnett und Schauspielerin Elizabeth Olsen

