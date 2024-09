Lange Beine: So sexy rockt Elizabeth Olsen ihre Promo-Tour

Sie hat ein Händchen für Mode: Elizabeth Olsen (35) ist gerade in New York City, um ihren neuen Film "His Three Daughters" zu bewerben. Während ihrer Zeit im Big Apple präsentiert sie verschiedene coole Outfits, wobei eins besonders hervorsticht: Auf aktuellen Fotos stolziert die Schauspielerin in einem doppelreihigen Blazer und kurzen Shorts aus einem Hotel. Das gesamte Ensemble besteht aus schwarzem Samt und betont ihre langen Beine hervorragend. Auch ihre High Heels sind mit schwarzem Samt überzogen, nur der Stiletto-Absatz ist in Gold gehalten. Ein echter Blickfang sind die Libellenbroschen am Revers der Anzugjacke!

Für die Promo-Tour scheint die Schauspielerin sich immer wieder an Anzügen zu orientieren. Auch am Tag davor trug sie schon ein Outfit, das vom klassischen Nadelstreifenanzug inspiriert war: Sie rockte eine lockere ärmellose Anzugweste und die passende übergroße Hose dazu. Beides war in meliertem grau gehalten. Um den Look noch cooler zu machen, kombinierte sie dazu klobige schwarze Stiefel und eine durchsichtige schwarze Sonnenbrille.

Elizabeth ist durch die Rolle der Wanda Maximoff in verschiedenen Marvel-Filmen berühmt geworden. Die Antagonistin der großen Helden wie Ironman und Captain America bekam 2021 sogar ihre eigene Show und wird von vielen Fans weltweit geliebt. Allerdings hat die "Kill Your Darlings"-Darstellerin selbst mit der Rolle abgeschlossen. Im Interview mit Variety gab sie preis, dass sie die Rolle nicht vermissen würde: "Ich habe sie zehn Jahre lang gespielt. Ich habe es geliebt. Und ich glaube, der Grund, warum ich [Marvel-Präsident] Kevin Feige (51) nicht jeden Tag mit Ideen für Wanda anrufe, ist, dass ich wirklich stolz auf das bin, was wir erreicht haben", hatte sie damals erklärt.

Anzeige Anzeige

Tatiana / BACKGRID Elizabeth Olsen, "WandaVision"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Disney / "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" Elizabeth Olsen als Scarlet Witch in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Outfits von Elizabeth? Sie sieht so toll aus! Die Looks sind gleichzeitig elegant und cool. Ich mag Kleider und Röcke an ihr lieber als Anzüge. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de