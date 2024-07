Baby Nummer zwei: Hat sich Alicia Vikander hier verplappert?

Bestätigt Alicia Vikander (35) hier etwa ganz nebenbei, ein zweites Baby bekommen zu haben? Vor einigen Monaten wurde die "Tomb Raider"-Darstellerin bereits mit einer verdächtigen Wölbung am Bauch gesichtet, eine Schwangerschaft bestätigte die Beauty allerdings nie. In einem aktuellen Interview mit Elle spricht sie nun über Geburten – dabei hat sie sich vielleicht verplappert: "Alle Frauen machen so unterschiedliche Erfahrungen, und es war definitiv schwieriger für mich, es ein zweites Mal zu erleben."

Bei diesem Satz klingeln wohl bei einigen Fans die Alarmglocken! Bis dato konnte man offiziell nämlich nur davon ausgehen, dass die 35-Jährige erst einmal ein Baby zur Welt gebracht hat – 2021 wurde Alicias kleiner Sohn geboren. Wenn sie nun eine zweite Schwangerschaft geheim gehalten hat, wäre das wohl nicht allzu überraschend. Tatsächlich brachte sie auch ihr erstes Kind still und heimlich zur Welt. Erst als ihr Nachwuchs ein paar Monate alt war, zeigte der Euphoria-Star sich öffentlich als Mama und bestätigte damit die Vermutungen vieler Fans.

Ihre Privatsphäre scheint der Schwedin extrem wichtig zu sein – und auch ihr Ehemann Michael Fassbender (47) legt sehr viel Wert darauf, nicht zu viel von dem Familienleben der beiden preiszugeben. Die zwei Schauspieler lernten sich im Jahr 2014 am Set von "The Light Between Oceans" kennen. 2017 gaben sie auf Ibiza das Jawort. Ob und wann sich das Ehepaar zu den Baby-Gerüchten äußern wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Alicia Vikander im Dezember 2023

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander im Mai 2023

