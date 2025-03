Joe Gatto zieht sich wegen Vorwürfen sexueller Gewalt zurück

Joe Gatto (48) zieht Konsequenzen: Der US-Komiker, bekannt aus der Show "Impractical Jokers", hat entschieden, sich vorläufig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Auslöser für diese Entscheidung waren Vorwürfe, die am Wochenende auf TikTok viral gingen. Eine Nutzerin behauptete, Joe habe sie 2023 in Milwaukee sexuell belästigt. Eine weitere Frau, die einst bei ihm angestellt war, berichtete ebenfalls von unangemessenem Verhalten. Joe wies die Anschuldigungen zurück, räumte jedoch Fehler seinerseits ein. "Ich habe ein schlechtes Urteilsvermögen bewiesen und dadurch das Vertrauen der Menschen, die ich am meisten liebe, verletzt. Aber jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, dass ich niemanden angreifen würde", erklärte er gegenüber People.

Der Comedian gab außerdem zu seiner Situation gegenüber dem Magazin preis: "Nachdem ich einige Zeit zum Nachdenken gebraucht habe, habe ich beschlossen, mich freiwillig in ein stationäres Programm zu begeben." Die Vorwürfe gegen Joe sind schwerwiegend: Eine der mutmaßlichen Betroffenen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls erst 19 Jahre alt war, behauptete in den sozialen Medien, sich wegen eines Konzerttickets an den Comedian gewandt zu haben. Nach dem Event hätten sie weitere Nachrichten ausgetauscht, wobei sich die Situation später zugespitzt habe. Sie gab an, dass Joe ihr gegenüber übergriffig geworden sei und teilte auch Bilder, die die angeblich erlittenen blauen Flecken zeigen. Eine zweite Frau beschuldigte den 48-Jährigen, sie ebenfalls unangemessen berührt zu haben.

In diesen schweren Zeiten kann Joe auf die Unterstützung seiner Familie und seiner Freunde zählen. Ob seine Ex-Frau Bessy Gatto auch dazu gehört, ist unklar, aber nicht ausgeschlossen. Die beiden waren seit 2013 verheiratet und gaben 2021 einvernehmlich ihre Scheidung bekannt. "Mit Liebe und Respekt haben wir beschlossen, uns zu trennen. Obwohl wir nicht länger ein Paar sein werden, werden wir für unsere wunderbaren Kinder immer eine Familie sein und wir freuen uns darauf, sie gemeinsam zu erziehen", erklärte Joes Ex-Frau damals auf Instagram.

Joe Gatto, US-Comedian

Joe Gatto im Dezember 2024

