Dafür würde sich Millie Bobby Brown wieder den Kopf rasieren

Millie Bobby Brown (21) hat verraten, dass sie durchaus bereit wäre, sich wieder den Kopf zu rasieren – diesmal aber nicht für eine Filmrolle, sondern aus einem ganz persönlichen Grund. Im Podcast "Call Her Daddy" erklärte die Stranger Things-Darstellerin, dass sie plant, ihre Haare vor der Geburt ihres ersten Kindes abzurasieren. "Ich denke, Haare sind dann einfach nur eine zusätzliche Belastung", sagte die 21-Jährige. Ihr Ehemann Jake Bongiovi (22) wisse bereits von diesem Vorhaben, das für Millie eine symbolische Bedeutung habe. "Es war damals ein befreiendes Gefühl, und das möchte ich als erwachsene Frau wieder erleben."

Schon als junges Mädchen hatte Millie Erfahrungen mit einem radikal kurzen Look gesammelt. Für ihre ikonische Rolle als Eleven in der ersten Staffel von "Stranger Things" ließ sie sich den Kopf rasieren – eine Entscheidung, die damals gemischte Gefühle in ihr hervorrief. Einerseits fand sie es cool und selbstbestimmt, andererseits fühlte sie sich in der Übergangsphase unsicher, gerade als sie älter wurde und Jungs in ihrem Umfeld Interesse an Mädchen zeigten. Zusätzlich musste sie sich alle drei Tage erneut die Haare rasieren, um die perfekte Länge für die Dreharbeiten beizubehalten. Doch trotz der Unsicherheiten ließ sich Millie nicht von der Erfahrung abschrecken und meint heute: "Jede Frau sollte das mindestens einmal ausprobieren."

Privat träumt Millie von einer großen Familie, wie sie jüngst erklärte. Sie und Jake stammen beide aus Haushalten mit vier Kindern und teilen dieselbe Vorstellung vom Familienleben. Ob biologisch oder durch Adoption – Hauptsache eine große Familie, so die Schauspielerin. Millie hat ihre Rolle als Mutter sogar schon früh verinnerlicht: "Seit ich ein Kind war, habe ich meine Mutter immer angeschaut und gesagt, dass ich so sein möchte wie sie." Dass sie diesen Traum mit Jake umsetzen möchte, scheint für die beiden schon festzustehen – aber erst, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist.

Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

