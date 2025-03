So hielt Karina Wagner ihre Beziehung mit Steffen geheim

Karina Wagner (29) hat ihr Happy End erst nach ihrer Teilnahme an Make Love, Fake Love gefunden: Sie ist mit ihrem damaligen Bachelor in Paradise-Crush Steffen Vogeno zusammen. In einem Interview auf dem YouTube-Kanal von RTL+ verrät die Brünette nun, wie sie ihre Beziehung während der Ausstrahlung der Datingshow geheimgehalten hat: "Die Treffen waren immer zu Hause bei ihm oder bei mir. [...] [Wir waren] die meiste Zeit einfach nur zu zweit."

Für das frischgebackene Paar ging es auch schon ins Ausland – nach Dänemark und Holland. "Da durfte man dann auch mal so ein bisschen spazieren gehen. Man wird dann schon ein bisschen kreativer", erklärt die 29-Jährige. Inzwischen ist das Versteckspiel vorbei und darüber sind Karina und Steffen mehr als froh, wie sie preisgibt: "Alles kann man jetzt zusammen verbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Mann ist, den ich irgendwann mal heiraten werde."

Im großen Finale von "Make Love, Fake Love" war das Glück nicht auf Karinas Seite: Sie entschied sich für den vergebenen Maurice Spada und ging somit leer aus. Dass der einstige Temptation Island-Verführer ihr die ganze Zeit etwas vorgemacht hat, nimmt sie ihm bis heute übel. "Ich bin richtig wütend auf Maurice [...]. Für mich wurden Grenzen überschritten, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass man so gut lügen kann. Selbst für 50.000 Euro ist das schon 'ne Hausnummer", machte sie während der Wiedersehensshow deutlich.

Bachelor in Paradise, RTL Karina und Steffen bei "Bachelor in Paradise" 2023

RTL Karina und Maurice, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

