Bestätigt: Karina Wagner und Steffen Vogeno sind ein Paar

Endlich ist es offiziell: Wenige Stunden nachdem sich Karina Wagner (29) beim großen Wiedersehen von Make Love, Fake Love noch mit den Strapazen der jüngsten Vergangenheit auseinandersetzen musste, macht sie nun öffentlich, dass sie wieder glücklich ist. Auf dem YouTube-Kanal von RTL+ ließ die Beauty die Bombe platzen und verrät, wer der Mann an ihrer Seite ist: Karina ist mit Steffen Vogeno zusammen!

Mit einem kurzen Statement klärt sie ihre Fans auf: "Ich glaube, ich habe ihm einfach mal wieder geschrieben, auf eine Story. Und dann fing es an, dass man sich wieder ausgetauscht hat, telefoniert hat, dann kam das erste Treffen, das zweite, das dritte. Und dann ging alles relativ schnell", verrät die Beauty. Schon seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen, dass die 29-Jährige nach der TV-Show die Liebe gefunden hat. Auf Aufnahmen, die auf TikTok kursierten, vermuteten Fans bereits, dass es sich bei dem Mann an Karinas Seite um Steffen handelt.

Die zwei Turteltauben lernten sich bereits 2021 bei Bachelor in Paradise kennen. Schon dort hatten sie ein Auge aufeinander geworfen – nach viel Hin und Her entschied sich der Are You The One – Reality Stars in Love-Star aber für Tami Nehrbass (32), während Karina das Format gemeinsam mit Gustav Masurek (35) verließ. Beide Beziehungen waren aber nicht für die Ewigkeit bestimmt. Während Karina und Gustav sich bereits im darauffolgenden Jahr trennten, endete Steffens und Tamis Liebe vergangenen August.

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

RTL Tami Nehrbass und Steffen Vogeno beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

