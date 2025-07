Karina Wagner und ihr Steffen heiraten noch in diesem Jahr

Mitte Juni machten Karina Wagner (29) und ihr Partner Steffen Vogeno ihre Verlobung offiziell. Die Reality-Bekanntheit und ihr Liebster können es offenbar gar nicht abwarten, vor den Traualtar zu treten. In einem Instagram-Q&A hakt ein Fan jetzt bei Karina nach, ob die beiden denn schon "ungefähr" wissen, wann geheiratet wird. "Nicht ungefähr. Wir haben bereits unser Datum und den Termin beim Standesamt. Und weil die Frage häufiger kam: noch dieses Jahr", antwortet die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin. Die Fans dürfen sich also noch dieses Jahr auf eine romantische Reality-Hochzeit freuen.

Wann genau es so weit ist, wollten Karina und Steffen allerdings noch nicht verraten. Dafür plauderte sie aber schon ein paar Details aus. In einer Story verriet die 29-Jährige, dass eine kleine Hochzeit im engsten Kreis geplant sei. Sie wünsche sich, dass auf Handys bei der Zeremonie und der Feier verzichtet werde, damit sowohl das Brautpaar als auch die Gäste den Moment genießen können. "Am Tag selbst wollen wir unsere Handys eigentlich nicht in der Hand haben. Aber alles drumherum teilen wir im Nachhinein gerne. Besonders das Brautkleid", schmunzelte sie.

Die Verlobung machten die beiden mit mehreren Fotos im Netz öffentlich. Darunter war auch eine Aufnahme des schlichten, aber eleganten Verlobungsrings. "Für gute Qualität hat es nicht mehr gereicht, den Grund seht ihr im letzten Bild", scherzte Karina. Der Antrag kam nur wenige Monate, nachdem ihre Beziehung begann: Offiziell zusammengefunden haben die Influencerin und der ehemalige Bachelorette-Kandidat erst im Dezember 2024. Und kurz nach den News stellte sich heraus: Steffen stellte seiner Liebsten schon Wochen zuvor die eine Frage. "Ich hätte auf einen Antrag im Urlaub gehofft, wenn Steffen dem nicht zuvorgekommen wäre. Der Antrag kam vor ein paar Wochen still und heimlich", verriet Karina im Promiflash-Interview.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / valentinakarina Karinas Wagners Verlobungsring, Juni 2025

