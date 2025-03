So schlimm war Rowan Atkinsons Scheidung für Tochter Lily

Rowan Atkinsons (70) Tochter Lily Sastry hat zum ersten Mal über die schwierigen Zeiten nach der Scheidung ihrer Eltern gesprochen. Der Schauspieler und die ehemalige BBC-Make-up-Künstlerin Sunetra Sastry haben sich 2015 nach 24 Jahren Ehe getrennt. Lily, die damals in ihren Zwanzigern war, gestand laut Daily Mail, dass sie in den Jahren nach der Trennung mit "Chaos und Einsamkeit" zu kämpfen hatte. "Ich war so verloren und begann erst in meinen späten Zwanzigern, mich einigermaßen normal zu fühlen. Ich war immer zwischen Welten gefangen, ich gehöre nicht hierher, aber auch nicht dorthin", erklärte sie offen.

Lily berichtete weiter, dass die Jahre nach der Trennung von einem Gefühl des Fremdseins geprägt waren. Besonders die Orientierungslosigkeit, wie sie ihre kreative Karriere und ihr Leben in einer "gebrochenen Familie" managen sollte, habe sie belastet: "Es ist schwer herauszufinden, wer man ist, wenn man keine Freunde hat, aus einer zerbrochenen Familie kommt und keine Ahnung hat, wie man Musik macht oder die Welt versteht. Es hat Jahre gedauert, mein Leben und mich selbst zu ergründen und die beste Person zu werden, die ich sein kann. Ich habe unzählige Fehler gemacht, war verletzt, verloren und oft allein." In dieser herausfordernden Zeit fand sie ihre Erfüllung in der Kunst. "Kunst war mein Leitstern. Sie hat all das Leiden erträglich gemacht", schrieb sie. Heute ist Lily als Künstlerin aktiv und hatte zuletzt ihre erste Ausstellung in einer Londoner Galerie.

Die Trennung sorgte nicht nur in Lilys Leben, sondern auch in Rowans Umfeld für Schlagzeilen. Der Schauspieler zog nur kurze Zeit nach der Scheidung mit seiner neuen Partnerin, der Schauspielerin Louise Ford, zusammen. Sie hatten sich zuvor am Set eines West-End-Stücks kennengelernt und bekamen 2017 eine gemeinsame Tochter. Über Louise ist bekannt, dass sie zuvor mit dem Comedian James Acaster in einer Beziehung war. Dieser berichtete laut Daily Mail später humorvoll über ihre Trennung, dass Mr. Bean ihm seine Freundin ausgespannt habe. Trotz aller Herausforderungen scheint Lily heute ihren Weg gefunden zu haben – sowohl privat als auch beruflich.

Rowan Atkinson, Schauspieler



