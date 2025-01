"Mr. Bean"-Legende Rowan Atkinson wird heute 70 Jahre alt

Rowan Atkinson gehört zu den bekanntesten britischen Komikern überhaupt. Vor allem die Sendung "Mr. Bean" machte ihn zur Legende auf der Insel und auch über die Grenzen Großbritanniens hinaus. Heute feiert der Schauspieler seinen 70. Geburtstag. Dabei meint Rowan immer wieder, dass er mit seiner Kultrolle so gar nichts gemein habe: Anders als der leicht infantil alberne Mr. Bean sei er selbst ein eher ernster Mensch, meint der Brite zur Bild. Seine Schauspielkarriere schien ebenfalls nicht unbedingt geplant gewesen zu sein. Rowan studierte in Oxford Elektrotechnik – er soll einen IQ von 178 haben. Seinen Weg auf die Bildschirme fand er 1979 in einer Comedyshow auf BBC. 1983 drehte er seinen ersten Film – und das sogar in dem James Bond-Streifen namens "Sag niemals nie".

Außer in "Mr. Bean" machte Rowan sich als chaotischer Geheimagent Johnny English einen Namen. Nach drei Filmen dürfen seine Fans sich bald auf ein Comeback freuen. Im Februar 2023 wurde eine Fortsetzung angekündigt. Die Fans wünschen sich schon seit langem ein Wiedersehen mit Mr. Bean – doch dazu wird es nicht kommen, denn Rowan hat sich mittlerweile ganz von der Figur verabschiedet. "Es war anstrengend und ein enormer Stress. Bei anderen Shows war die Verantwortung auf mehrere Personen verteilt, aber der Druck, alleine witzig zu sein, war nicht sehr erfreulich", erklärte er vor einigen Jahren gegenüber der Radio Times.

Privat lebt Rowan eher zurückgezogen. Seit 2014 ist er mit der Schauspielerin Louise Ford liiert, die beiden haben eine kleine Tochter. Zudem hat er zwei erwachsene Kinder aus der Ehe mit der Maskenbildnerin Sunetra Sastry – das Ex-Paar ließ sich 2015 nach 25 Jahren Ehe scheiden. Seine große Leidenschaft gehört abseits der Kameras vor allem Autos. Seit vielen Jahren sammelt er seltene und besondere Autos und besitzt mittlerweile einen richtigen Fuhrpark. Im dritten "Johnny English"-Film fährt er unter anderem einen leuchtend roten Aston Martin V8 Vantage Classic, der seiner Sammlung entstammt.

Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Home Entertainment Rowan Atkinson beim 25. Jubiläum von "Mr. Bean"

Getty Images Rowan Atkinson, Schauspieler

