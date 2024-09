"One Tree Hill"-Cast feiert 21. Jubiläum der Serie mit Fans

Es ist jetzt 21 Jahre her, dass One Tree Hill zum ersten Mal über die Bildschirme lief. Zu diesem feierlichen Anlass hat die Friends-with-Benefit-Organisation ein "21 Years of One Tree Hill"-Wochenende ganz im Stil der Serie organisiert, das neben einer Pep Rally und einer Jubiläumsparty auch ein Basketballspiel beinhaltete. Bei diesem durften natürlich auch die Stars der Show nicht fehlen – wie beispielsweise das Vater-Sohn-Duo der Serie Paul Johansson und James Lafferty (39), die Dan und Nathan Scott gespielt hatten. Gemeinsam mit den beiden teilte das ehemalige Cast-Mitglied Bryan Greenberg (46), der die Rolle des Jake Jagielski übernommen hatte, ein Selfie auf Instagram, zu dem er schrieb: "Wir sind angekommen. Wir haben gespielt. Wir haben uns nicht verletzt! Vielen Dank an die besten Fans der Welt, die gekommen sind."

Dazu veröffentlichte der 46-Jährige weitere Eindrücke des Tages – wie unter anderem ein Video, das zeigt, dass auch Sänger Gavin DeGraw vor Ort war und den Titelsong der Serie "I Don't Want To Be" performte. Neben Paul, James und Bryan gab es aber noch weitere "One Tree Hill"-Stars, die es sich nicht nehmen ließen, Teil der Reunion zu sein. Auch die einstigen Hauptdarsteller Sophia Bush (42) und Austin Nichols (44), die das Serienpaar Brooke Davis und Julian Baker verkörpert hatten, erschienen zu den Feierlichkeiten und posteten ein Bild im Netz. "Morgens in Wilmington mit meinem TV-Ehemann! Wir trinken Kaffee und kommen dann zu euch!", schrieb Sophia dazu.

Wie Us Weekly berichtete, waren aber noch weitere Mitglieder des ehemaligen Casts anwesend: Bethany Joy Lenz (43), Barbara Alyn Woods, Moira Kelly (56), Craig Sheffer, Stephen Colletti (38), Tyler Hilton (40), Antwon Tanner (49), Robbie Jones, Lee Norris, Shantel VanSanten and Cullen Moss besuchten ebenfalls das Jubiläumswochenende und feierten gemeinsam mit ihren Fans den Erfolg der Show. Zwei wichtige Personen fehlten jedoch – und zwar die Schauspieler, mit denen "One Tree Hill" am 23. September 2003 begann: Chad Michael Murray (43) und Hilarie Burton (42), die sechs Staffeln lang Lucas Scott und Peyton Sawyer porträtierten, dann die Serie aufgrund des schlechten Verhaltens der Chefs jedoch vorzeitig verließen.

Instagram / sophiabush Austin Nichols und Sophia Bush im September 2024

Getty Images Chad Michael Murray und Hilarie Burton im Januar 2008

