Das ist das Ehegeheimnis von Steffi Graf und Andre Agassi

Steffi Graf (55) und Andre Agassi (54) halten sich eher aus der Öffentlichkeit zurück – doch nun verraten die Turteltauben ein interessantes Detail über ihr gemeinsames Hobby. Das Paar, das seit 2001 verheiratet ist, hat in den letzten Jahren Pickleball für sich entdeckt, eine Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis. Steffi erklärte gegenüber People, dass sie eine besondere Regel eingeführt haben, die auch ihre Einstellung widerspiegelt: "Wir spielen nicht gegeneinander. Wir ziehen es vor, auf der gleichen Seite des Platzes zu sein." Mehrmals die Woche stehen sie gemeinsam auf dem Pickleball-Platz – und das mit Erfolg. Bei dem großen Pickleball Slam gewannen beide Anfang des Jahres rund eine Million Euro Preisgeld.

Neben ihrem sportlichen Erfolg widmen sich Steffi und Andre aber auch der Verbreitung der Sportart. In den vergangenen Wochen tourte das Ehepaar quer durch die USA, um neue Anlagen einzuweihen, darunter eine beeindruckende Pickleball-Anlage in Palm Beach, die mit rund 11 Millionen Euro Baukosten zu den modernsten ihrer Art zählt. Auch eine Reise nach Asien steht auf ihrem Plan, wo sie in China und Vietnam die Begeisterung für Pickleball fördern möchten. Andre erklärte, dass ihn besonders die gemeinschaftliche Komponente dieses Sports fasziniere: "Leute, die Pickleball spielen, werden auch schnell besser."

Dass die beiden Tennislegenden heute eine so starke Verbindung haben, ist auch ihrer Vergangenheit zu verdanken. Andre sprach schon offen über die schweren Zeiten, die hinter ihm liegen: von Drogenproblemen bis hin zu einer gescheiterten ersten Ehe. Doch erst durch diesen Tiefpunkt traf er auf seine Partnerin, die ihm neuen Lebensmut schenkte. "Ich dachte, ich sei ein Weltklasse-Tennisspieler – bis ich meine Frau traf", schwärmte der US-Amerikaner voller Bewunderung bei einem früheren Interview mit Bild.

Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf, Februar 2025

Getty Images Andre Agassi und Steffi Graf, Mai 2009

