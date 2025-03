Tennislegende Steffi Graf ist jetzt bei Instagram

Steffi Graf (55) hat es getan: Die Tenniskönigin ist jetzt bei Instagram aktiv und begeistert ihre Fans mit persönlichen Einblicken. Seit kurzem teilt die siebenfache Wimbledon-Siegerin auf ihrem neu eingerichteten Profil private Schnappschüsse und exklusive Updates rund um ihr Leben. Bereits über 19.100 Abonnenten folgen der 55-Jährigen, die verspricht, künftig öfter von sich hören zu lassen. Ihr erster Beitrag zeigt Steffi gemeinsam mit ihrem Ehemann Andre Agassi (54), wie sie lächelnd in die Kamera schauen.

In weiteren Beiträgen lässt die Legende des Tennissports auch in die Vergangenheit blicken. Auf einem Foto steht sie wieder auf dem Tennisplatz und hält ihren Schläger mit der gleichen Eleganz wie früher. "Es ist ein ganz anderes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen", kommentiert sie diese Aufnahme. Die positive Resonanz der Fans bleibt nicht aus: Begriffe wie "Legende", "Powerfrau" und "die Beste" prägen die Kommentare. Ihre Community auf Instagram gibt sich wohlwollend und scheint Steffi einen warmen Empfang zu bereiten. Ihre Auswahl an abonnierten Profilen, darunter junge Tennisstars wie Aryna Sabalenka (26) und Eugenie Bouchard (31), zeigt, dass die einstige Profi-Sportlerin weibliches Empowerment unterstützt.

Während Ehemann Andre bereits seit Jahren regelmäßig auf Instagram aktiv ist und auch Sohn Jaden (23) sowie Tochter Jaz ihre eigenen Accounts pflegen, hielt sich Steffi bislang zurück. Doch ihre Liebe zu Andre wird immer wieder in den sozialen Medien sichtbar. Kürzlich schwärmte er in einem Post von seiner Ehefrau und zeigte, wie glücklich das Paar auch nach über 20 Jahren Ehe ist. Zusammen mit ihren Kindern bilden sie eine enge Einheit, die mit diesem Instagram-Neuanfang nun einen weiteren Weg gefunden hat, den Fans ihr Leben etwas näherzubringen.

Instagram / stefaniegrafhq Steffi Graf, Tennislegende

Instagram / agassi Steffi Graf, Tennisstar

