Liebesbeweis an Steffi Graf: Andre Agassi teilt süßes Foto

Sie gelten als das Traumpaar der Tenniswelt! Steffi Graf (54) und Andre Agassi (53) sind bereits seit 2001 verheiratet. Selbst 23 Jahre später wirken die beiden ehemaligen Tennisstars noch wie frisch verliebt. Immer wieder schwärmt der Unternehmer öffentlich von seiner Ehefrau – so auch jetzt: Auf Instagram postet Andre nun einen Schnappschuss seiner Liebsten, auf dem die Sportlerin lässig auf einem Skateboard fährt und eine großartige Figur macht. Kurz und knapp versieht der 53-Jährige den Beitrag mit einem roten Herz-Emoji. In den Kommentaren schmelzen die Fans bei diesem süßen Liebesbeweis förmlich dahin. "Ihr seid ein Traumpaar. Und Stefanie ist immer noch eine Heldin", schwärmt ein Nutzer. "Ich finde es toll, wie sehr du deine Frau und alle ihre Leistungen feierst und unterstützt", findet ein weiterer User positive Worte.

Doch Andre postet nicht nur süße Liebesbotschaften an seine Steffi auf seinem Instagram-Profil. Vor wenigen Tagen teilte er auch einen coolen Schnappschuss mit seinem Tenniskollegen David Beckham (48). "Immer ein Vergnügen", betitelte er das Freundschaftsfoto. Auch David teilte diesen Moment mit seinen Fans im Netz. Für den Ehemann von Victoria Beckham (49) war damit ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, wie der 48-Jährige in seiner Bildunterschrift betonte. "Wow, was für ein Morgen! Ich durfte diese unglaubliche Rückhand erleben. Danke, Andre", drückte David seine Bewunderung aus.

Andre hat seine romantische Ader scheinbar an seinen Sohn Jaden Agassi (22) weitergegeben. Der 22-Jährige feierte vor wenigen Tagen das anderthalbjährige Jubiläum mit seiner Freundin Catherine Holt. Zu diesem Anlass machte auch er seiner Liebsten eine rührende Liebeserklärung im Netz. Auf Instagram veröffentlichte die Studentin ein süßes Pärchenfoto. "Ich liebe dich für immer", kommentierte der Baseballspieler unter dem Beitrag seiner Freundin.

Instagram / agassi Steffi Graf, Tennisstar

Instagram / agassi Andre Agassi und David Beckham, Tennis-Kollegen

Wie findet ihr es, dass Andre Steffi oft auf seinem Instagram-Profil postet? Richtig süß! Er zeigt damit, dass er sie liebt und zu ihr steht. Ich finde so etwas nicht so wichtig....



