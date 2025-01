Keine Kids mit Andre Agassi: Brooke Shields ist froh darüber

Brooke Shields (59) hat in ihren neuen Memoiren "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman" überraschend offen über ihre Ehe mit dem ehemaligen Tennisstar Andre Agassi (54) gesprochen. Die Schauspielerin, die von 1997 bis 1999 mit Andre verheiratet war, erklärt in dem Buch, dass sie froh sei, niemals ein Kind mit ihm bekommen zu haben. "Es wäre ein Desaster gewesen", gesteht Brooke. Laut ihrer Erzählung habe Andre dies selbst während der Scheidung deutlich gemacht und gesagt: "Sei froh, dass wir keine Kinder haben, denn ich hätte dir das nicht leicht gemacht." Brooke beschreibt diese Worte als einen Moment, der ihr den Übergang in ein neues Kapitel ihres Lebens etwas einfacher gemacht habe.

Doch nicht nur diese Aussage ihres Ex-Mannes wird thematisiert. Brooke schildert, dass die Beziehung zu Andre oftmals von Kontrolle geprägt war. Besonders im Hinblick auf ihren Körper und ihre Selbstwahrnehmung seien seine Reaktionen nicht immer die erhofften gewesen. "Ich fragte ihn einmal, ob er mich auch lieben würde, wenn ich dick und fett wäre", schreibt sie in Bezug auf ihre Unsicherheiten gegenüber einer möglichen Schwangerschaft. Andre habe darauf geantwortet: "Ich liebe dich zu sehr, um dich dick und fett werden zu lassen." Brooke gibt zu, dass die Frage unfair gewesen sein könnte, betont jedoch, wie dieser Kommentar sie tief bewegte und sie begann, an ihrer Beziehung zu zweifeln. Rückblickend beschreibt sie ihre Ehe als "eine starre und kontrollierende Beziehung".

Nach ihrer Scheidung von Andre fand Brooke kurze Zeit später ihr persönliches Glück mit dem Drehbuchautor Chris Henchy. Die beiden lernten sich 1999 zufällig im Fitnessstudio eines Filmstudios kennen und begannen nach ihrem Scheidungsfinale zu daten. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2001 sind sie Eltern von zwei Töchtern, Rowan und Grier, und führen ein gemeinsames Familienleben fernab des Hollywood-Glanzes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Shields und Andre Agassi bei den Golden Globes 1997

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Shields, Chris Henchy die Töchter Rowan und Grier Henchy im Jahr 2013

Anzeige Anzeige