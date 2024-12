So sehr bewundert Andre Agassi seine Ehefrau Steffi Graf

Andre Agassi (54) und Steffi Graf (55) gelten als absolutes Traumpaar. Die beiden Tennisprofis sind seit über 23 Jahren glücklich verheiratet. Am Dienstag schwärmte Andre bei der Sportmesse ISPO in München von seiner Ehefrau. Im Interview mit der Bild verriet der US-Amerikaner, dass er seine Liebste nicht nur als Mensch, sondern auch als Tennisspielerin bewundere. "Ich dachte, ich sei ein Weltklasse-Tennisspieler – bis ich meine Frau traf. Dann erschienen mir meine Erfolge nicht mehr so Weltklasse", gestand er sich ein.

Bevor Andre auf Steffi traf, befand er sich am Tiefpunkt seines Lebens, wie er berichtet. "Ich war die Nummer 141 der Weltrangliste, in einer Ehe, in der ich nicht sein wollte, und habe Drogen konsumiert. Ich hasste Tennis, wollte aufhören", offenbart der 54-Jährige. Doch er wollte nicht aufgeben. Er krempelte sein Leben um und engagierte sich neben seiner Sportkarriere für wohltätige Zwecke: "Ich begann, Tennis nicht mehr für mich zu spielen, sondern für einen größeren Zweck." Dieser neue Lebensweg führte Andre zu seiner jetzigen Frau. Er betont glücklich: "Ohne meinen Tiefpunkt hätte ich Steffi nie getroffen. Sie und unsere Kinder sind mein größter Erfolg."

Steffi gehört zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Geschichte. Ihre Karriere begann bereits im Alter von drei Jahren. Damals hielt sie das erste Mal einen Tennisschläger in der Hand. Im Alter von sieben Jahren spielte die gebürtige Mannheimerin bereits die ersten Turniere. Für ihre eigenen Kinder Jaden (23) und Jaz Elle (21) haben Steffi und Andre ein anderes Leben vorgesehen. "Steffi spielte ihr erstes Wimbledon-Turnier mit 13. Als unsere Tochter 13 war, dachte ich: 'Das ist grausam, fast schon eine Bestrafung.' Die Vorstellung, die ersten zwölf Jahre seines Lebens nur dafür zu trainieren, ist nicht leicht", betonte der Grand-Slam-Sieger im Gespräch mit der Boulevardzeitung.

Getty Images Steffi Graf und Andre Agassi in Las Vegas 2012

Getty Images Steffi Graf im Juni 1987

