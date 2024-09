Jaden Agassi feiert Beziehungs-Jubiläum mit Catherine Holt

Jaden Agassi (22), der Sohn der Tennislegenden Andre Agassi (54) und Steffi Graf (55), gibt auf Instagram einen seltenen Einblick in sein Privatleben und seine Beziehung. Dort feiert er den zweiten Jahrestag mit seiner Freundin Catherine Holt. Zu einer Reihe romantischer Fotos schreibt Jaden: "Die besten zwei Jahre meines Lebens, und das alles dank dir! Ich liebe dich so sehr, ich kann es kaum erwarten, dass noch viele weitere folgen." Auch Catherine teilt ihre Freude und kommentiert: "Zwei Jahre du und ich! Ich bin über beide Ohren verliebt, und wir sind das beste Team. Ich liebe dich jeden Tag mehr!"

Jaden, der sich sonst sehr zurückhaltend auf Social Media zeigt, hat in diesem Jahr nur drei Beiträge gepostet – zwei über seine Freundin und einen über seine Erfolge als Baseballspieler. Der junge Sportler tritt in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern, jedoch in einer anderen Sportart. Jaden ist Pitcher für die Mahoning Valley Scrappers in der MLB Draft League und strebt eine erfolgreiche Karriere im Baseball an. Er hat sich bewusst für diesen Weg entschieden und erklärte dazu laut Hello!: "Agassi ist ein sehr tennisgeprägter Nachname, mein Ziel ist es, ihn auch im Baseball bekannt zu machen." Seine Eltern unterstützen ihn dabei tatkräftig und stehen ihm mit viel Liebe und Ratschlägen zur Seite.

Catherine teilt Jadens Leidenschaft für Sport. Sie hat einen Abschluss in Sportmanagement und macht derzeit ein Praktikum beim Texas Rangers Baseball Club. Auf LinkedIn schrieb sie über ihre Karriereziele: "Ich hege eine große Leidenschaft für die Sportindustrie und möchte als Frau im Sport einen Unterschied machen." Während Jaden an der University of Southern California studierte, hatte Catherine ihr Studium an der Southern Methodist University absolviert. Obwohl die beiden momentan in verschiedenen Bundesstaaten leben – Jaden in Ohio und Catherine in Texas – werden sie nach dem Ende der Baseballsaison in den kommenden Wochen wahrscheinlich mehr Zeit miteinander verbringen können.

Instagram / catherinemholtt Catherine Holt und Jaden Agassi, im Mai 2024

Instagram / jadenagassi Jaden Agassi und Catherine Holt, 2024

