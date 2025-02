Steffi Graf und Andres Sohn spielt für Deutschland Baseball

Jaden Agassi (23), der Sohn der beiden Tennislegenden Steffi Graf (55) und Andre Agassi (54), hat allen Grund zur Freude: Zum ersten Mal wurde der junge Sportler in die deutsche Baseball-Nationalmannschaft berufen. Im März soll er beim WM-Qualifikationsturnier in Tucson, Arizona, für Deutschland antreten. Diese Entscheidung wurde vom Deutschen Baseball und Softball Verband sowie der Major League Baseball als Ausrichter der WM 2026 bekannt gegeben. Damit steht Jaden in einem völlig anderen Sport auf dem internationalen Parkett – mit seinem eigenen Namen und Stolz.

Jaden verfolgt seit Jahren konsequent seinen Weg im Baseball, obwohl sein Nachname vor allem mit dem Tennissport verbunden wird. Nach seinem Studium an der University of Southern California unterschrieb er im letzten Jahr bei den Mahoning Valley Scrappers in der Draft League der MLB. Über seine Karriereziele äußerte sich Jaden unlängst gegenüber WKBN-News in den USA: "Agassi ist natürlich ein sehr tennislastiger Name. Mein Ziel ist, zu versuchen, daraus einen Baseball-Namen zu machen. Das war schon immer mein Sport." Nun bekommt er die Gelegenheit, genau das auf höchstem Niveau zu beweisen.

In seinem Privatleben zeigt sich Jaden bodenständig und gewährt in den sozialen Medien nur gelegentlich Einblicke in sein Leben. Besonders die Beziehung zu seiner Freundin Catherine Holt sorgt immer wieder für begeisterte Reaktionen seiner Follower. Im September schwärmte er auf Instagram: "Das waren die besten zwei Jahre meines Lebens – und das verdanke ich nur dir!" Begleitet wurde diese Botschaft von einer Serie gemeinsamer Fotos des Paares. Auch zu seiner Familie hat Jaden ein enges Verhältnis, obwohl er sich sportlich in eine andere Richtung entwickelt hat. Dass er nun Deutschland im Baseball repräsentieren wird, dürfte für seine berühmten Eltern ein weiterer Grund sein, stolz auf ihn zu sein.

Instagram / jadenagassi Jaden Agassi und Catherine Holt

Instagram / catherinemholtt Catherine Holt und Jaden Agassi, im Mai 2024

