Ex-Freund schickte minderjähriger Kim Sae-ron anzügliche SMS

Die Familie von Kim Sae-ron (✝24) packt weiter aus. Im Februar beging die südkoreanische Schauspielerin Suizid. Seither versuchen ihre Verwandten, die Gründe für ihren frühen Tod ausfindig zu machen – und wenn es nach ihnen geht, trägt Kim Soo-hyun (37) eine Mitschuld daran. Der Schauspieler soll Sae-ron von 2015 bis 2022 gedatet haben. Zu Beginn ihrer Beziehung soll sie allerdings noch minderjährig gewesen sein, was er jedoch dementiert. Doch Sae-rons Familie will weiterhin beweisen, dass sie damals noch nicht volljährig war, wie TMZ berichtet. Am Donnerstag gab der Anwalt der Familie eine Pressekonferenz, auf der er Nachrichten vorlas, die sich der "Queen of Tears"-Star und die minderjährige Sae-ron im Jahr 2016 kurz vor ihrem 16. Geburtstag schickten. In diesen fragte sie ihn: "Kuss?" Worauf er antwortete: "Mach es später. Aber ist es nicht verboten?" Sae-rons Antwort darauf: "Nein, es ist nicht verboten. Ich mache es."

Zudem wurde auch ein Brief veröffentlicht, den Sae-ron Soo-hyun im vergangenen Jahr schrieb. "Wir waren fünf bis sechs Jahre lang zusammen. Du warst meine erste und letzte Liebe. Ich hoffe, du wirst mich nicht meiden", schrieb die "Bloodhounds"-Darstellerin ihrem Ex damals. Der Brief wurde allerdings nie zugestellt. Zudem soll er ein Bild zeigen, auf dem sie sich selbst verletzte. Die Beziehung der beiden soll Soo-hyun 2022 beendet haben, nachdem Sae-ron wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden war. Damals soll der K-Drama-Star sie ignoriert, dafür aber emotional erpresst haben. Ihre gemeinsame Agentur Gold Medalist zahlte damals Sae-rons Gerichtskosten – diese sollte sie anschließend zurückzahlen, konnte es aber nicht.

Soo-hyun und Gold Medalist dementieren die Vorwürfe von Sae-rons Familie. Sie leiteten bereits rechtliche Schritte gegen sie ein. Auslöser war ein Bild gewesen, welches Soo-hyun fast nackt in Sae-rons Anwesenheit zeigen soll. "Die Veröffentlichung eines solchen Bildes auf einem YouTube-Kanal stellt eine klare Straftat dar. Außerdem hat HoverLab damit gedroht, weiterhin ähnliche Fotos zu veröffentlichen, was uns keine andere Wahl lässt, als harte rechtliche Schritte einzuleiten", erklärte die Agentur in einem Statement, das allkpop vorliegt.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / soohyun_k216 Kim Soo-hyun, südkoreanischer Schauspieler

ActionPress Kim Sae-ron im Dezember 2017