Kim Soo-hyun erhebt Klage gegen Kim Sae-rons (†24) Familie

Das Drama um die verstorbene Kim Sae-ron (✝24) spitzt sich zu. Die südkoreanische Schauspielerin starb im Februar durch Suizid. Kurz darauf erhob ihre Familie gegen ihren Kollegen Kim Soo-hyun (37) schwere Vorwürfe. Dieser soll von 2015 bis 2022 eine Beziehung mit ihr geführt haben – zu Beginn soll Sae-ron noch minderjährig gewesen sein. Zudem habe er sie emotional erpresst, nachdem sie 2022 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde. In den vergangenen Tagen veröffentlichten ihre Angehörigen einige mutmaßliche Beweise dafür – unter anderem auch ein Foto, auf dem Soo-hyun im Beisein der minderjährigen Sae-ron wohl fast nackt gewesen sein soll. Deshalb leitet der K-Drama-Star nun rechtliche Schritte ein: Er verklagt die Tante der Verstorbenen sowie den Besitzer des YouTube-Kanals HoverLab, der die Bilder leakte.

"Als Management-Agentur des Schauspielers Kim Soo-hyun haben wir heute Strafanzeige gegen Kim Se Eui erstattet, der ein Foto von Kim Soo-hyun in unbekleidetem Zustand während einer Live-Übertragung auf seinem YouTube-Kanal gepostet hat", erklärt Soo-hyuns Agentur, Gold Medalist, in einem Statement, das allkpop vorliegt. Zudem erklärt die Firma, dass das Bild entstanden sei, als Sae-ron bereits erwachsen gewesen sei. Außerdem erklärten sie: "Die Veröffentlichung eines solchen Bildes auf einem YouTube-Kanal stellt eine klare Straftat dar. Außerdem hat HoverLab damit gedroht, weiterhin ähnliche Fotos zu veröffentlichen, was uns keine andere Wahl lässt, als harte rechtliche Schritte einzuleiten." Sollten der YouTuber und Sae-rons Familie weiterhin angebliche Falschinformationen verbreiten, wollen Soo-hyun und seine Agentur weitere drastische Schritte einleiten.

Aufgrund der extremen Vorwürfe gegen Soo-hyun soll sich dieser in einer schlechten mentalen Verfassung befinden. Momentan soll er sich zurückgezogen haben und sich bei seiner Familie aufhalten, wie ein Insider gestern gegenüber TV Report berichtete. "Kim Soo-hyun ist aktuell bei seiner Familie", erklärte dieser. Die Karriere des 37-Jährigen gilt als ruiniert.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / ron_sae Kim Sae-ron im Mai 2018

Getty Images Kim Soo-hyun, südkoreanischer Schauspieler