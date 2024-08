Monate später: Gil Ofarim zahlt Strafe für Davidstern-Eklat

Im vergangenen November hatte Gil Ofarim (42) im Zuge seines Davidstern-Skandals eine Geldstrafe in Höhe von 10. 000 Euro auferlegt bekommen. Nun soll der deutsche Sänger der Zahlung des Betrags an die israelitische Religionsgemeinde und an den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz tatsächlich nachgekommen sein. "Wir können bestätigen, dass das Geld bei uns eingegangen ist!", äußerte eine Mitarbeiterin der Gemeinde gegenüber Bild.

Erste Zahlungsfrist war der 28. Mai dieses Jahres. Doch bis dahin hatte der "If You Only Knew"-Interpret nicht zahlen wollen oder können. Daraufhin hatte er vor Gericht um Verlängerung gebeten. Demnach hätte Gil bis zum 28. August Zeit gehabt, um das Bußgeld zu begleichen. Wäre er seiner Pflicht nicht rechtzeitig nachgekommen, wäre sein Fall neu aufgerollt worden. Einen weiteren Aufschub der Frist hätte es nicht gegeben.

Gil behauptete im Oktober 2021, von einem Hotelangestellten fälschlicherweise des Antisemitismus bezichtigt worden zu sein. Im Nachhinein wurde jedoch festgestellt, dass dieser Vorwurf nicht der Wahrheit entsprach und nur von ihm erfunden war. Das hatte der Musiker später selbst vor Gericht zugegeben – seine Anschuldigung seien eine Lüge gewesen.

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim in Leipzig, November 2023

ActionPress Gil Ofarim, Musiker

