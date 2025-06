Fußballer Jonas Hector plaudert "Die Verräter"-Geheimnis aus

Jonas Hector (35), ehemaliger Fußball-Nationalspieler und Kult-Verteidiger des 1. FC Köln, hat nun unbeabsichtigt für eine Überraschung gesorgt. In seinem Podcast "Schlag & Fertig" berichtete er kürzlich von einem überraschenden Anruf eines RTL-Mitarbeiters: Dieser fragte ihn, ob er Interesse hätte, an der vierten Staffel der Reality-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! teilzunehmen. Mit seiner Antwort, dass dies nichts für ihn sei, bestätigte Jonas etwas, das RTL bisher noch nicht offiziell verkündet hatte: Die beliebte Show wird eine weitere Staffel bekommen!

Wie Jonas laut Bild erzählte, ereignete sich der Anruf, während er im Büro der Kölner Produktionsfirma Flutlicht Film war, bei der er seit seinem Karriereende als Fußballer arbeitet. Das selten klingelnde Festnetztelefon nahm er selbst entgegen und wurde prompt mit der Casting-Anfrage konfrontiert. Dass diese Information ausgerechnet jetzt, kurz vor dem TV-Finale der aktuellen dritten Staffel, öffentlich wird, passt jedoch perfekt in die Zeit der Spekulationen um die Zukunft der Show. Nach Jonas Absage bleibt er aus der Kandidatenliste der beliebten Show gestrichen, wie er selbst mit einem Augenzwinkern durchblicken ließ: "Und somit hab ich mir jetzt die vierte Staffel 'Die Verräter' durch die Lappen gehen lassen."

Einen Auftritt in einer Reality-Show wie "Die Verräter" können sich Fans von Jonas Hector also wohl abschminken. Für die Zuschauer der Show gibt es hingegen Grund zur Vorfreude: Am Dienstag, den 03.06.2025, läuft um 20:15 Uhr auf RTL das große Finale der dritten Staffel – Spannung garantiert. Wer nicht mehr warten konnte, erfuhr bei RTL+ bereits eine Woche vorher, wer den Sieg davontrug. Und auch wenn RTL sich offiziell noch bedeckt hält, scheint mit Jonas Hectors Enthüllung klar: Staffel vier kommt. Wann sie startet, wer dabei ist und welche Twists auf die Zuschauer warten, bleibt vorerst geheim. Doch eins steht fest: Die Erfolgsreihe bleibt in Bewegung – und verspricht auch künftig Nervenkitzel, Rätselraten und prominente Überraschungen.

Anzeige Anzeige

RTL Die Teilnehmer von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Anzeige Anzeige

Anzeige