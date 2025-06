Nach "Die Verräter": Wayne Carpendale entfolgt Charlotte

Die dritte Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! ist zu Ende. Im Podcast "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" sprechen Ralf Bauer (58) und Charlotte Würdig (46) über ihre aufregende Zeit während der Dreharbeiten. Als Verräterin geriet vor allem die Moderatorin zu einem gewissen Zeitpunkt mit Co-Verräter Wayne Carpendale (48) aneinander. Während der Aufnahme deutet sie an, dass das aktuelle Verhältnis zwischen ihr und dem Moderator auch nach der Show weiterhin angespannt ist. "Ich habe nichts gegen ihn", stellt die Ex von Sido (44) klar. Ralf antwortet daraufhin: "Er hat, glaube ich, auch nichts gegen dich." Doch das sieht Charlotte anders: "Na ja, weißt du, was der gemacht hat? Der ist mir als Erstes entfolgt und das ist ja heutzutage ein Statement. [...] Der war anscheinend so pissig."

Die Wogen zwischen Charlotte und Wayne scheinen also noch nicht ganz geglättet zu sein. Die Moderatorin wäre allerdings bereit, ein Gespräch mit dem Mann von Annemarie Carpendale (47) zu führen. "Der kann mich jederzeit anrufen – ich freue mich darüber. Ich bin jederzeit für ein Gespräch bereit", meint sie. Einen kleinen Seitenhieb kann sie sich allerdings nicht verkneifen: "Ich bin auch bereit, die Nummer von meinem Therapeuten weiterzugeben, wenn er nicht klarkommt." Ob Charlotte und Wayne ihren kleinen Disput in Zukunft klären können, bleibt abzuwarten.

Schon während der Dreharbeiten sorgte vor allem Wayne immer wieder für hitzige Diskussionen unter den Verrätern. Besonders Motsi Mabuse (44) verlor damals das Vertrauen in ihr Team, weil sich der 48-Jährige nicht an Absprachen hielt. Statt wie verabredet Janin Ullmann (43) in der dritten Folge zu nominieren, entschied er sich spontan für Joachim Llambi (60). Das brachte nicht nur Motsi gegen den Schauspieler auf, sondern sorgte auch innerhalb der Gruppe für ordentlich Zündstoff.

RTL Wayne Carpendale, Charlotte Würdig, Mirja du Mont und Motsi Mabuse bei "Die Verräter", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der dritten Staffel

