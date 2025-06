Vorbereitungen laufen: "Die Verräter" bekommt vierte Staffel

Die Zuschauer erwartet heute Abend ein spannender Abschluss der dritten Staffel von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Um 20:15 Uhr strahlt RTL die finale Folge der beliebten Show aus, in der die letzten Enthüllungen und Entscheidungen über den Sieg fallen werden. Doch schon vor der letzten Episode steht fest: Das Erfolgskonzept wird fortgesetzt. RTL hat in einer Pressemitteilung offiziell bestätigt, dass es eine vierte Staffel geben wird. Die Dreharbeiten beginnen im Sommer 2025 und die Ausstrahlung ist für 2026 auf RTL sowie RTL+ vorgesehen. Moderatorin Sonja Zietlow (57) wird erneut durch das spannende Format führen.

Das Zuschauerecho auf die aktuelle Staffel war überwältigend. Mit über 4,2 Millionen Abrufen im Streaming-Bereich und einer starken TV-Präsenz hat "Die Verräter" die Erwartungen übertroffen. Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, zeigt sich begeistert: "Die Spannung, das Spiel, der Nervenkitzel – das Konzept geht voll auf." Auch die Planungen für die neue Staffel versprechen einiges, denn ein neuer Cast soll das beliebte Format erneut mit Dramatik und Intrigen bereichern. Publikumsliebling Sonja wird dabei selbstverständlich wieder ihre Rolle als Gastgeberin übernehmen, die sie inzwischen mit großem Erfolg ausfüllt.

Die Show hat sich in den vergangenen Jahren als echtes Highlight im deutschen Fernsehen etabliert. Zuletzt kämpften prominente Teilnehmer wie Charlotte Würdig (46), Mirja du Mont (49) und Motsi Mabuse (44) mit viel Geschick und Täuschungskunst um den Sieg. Intrigen und Lügen prägten die Herausforderungen, während verzweifelte Spieler immer wieder versuchten, die wahren Verräter zu enttarnen. Am Ende bewiesen drei der vier Intriganten starke Nerven und sicherten sich den Gewinn. Solche spannungsgeladenen Momente und der Nervenkitzel, den die Show unweigerlich mit sich bringt, werden die Fans sicher auch in der kommenden Staffel wieder erwarten.

RTL Sonja Zietlow und der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

RTL Die Teilnehmer von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", 2025

