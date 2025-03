So kommt der neue "Die Verräter"-Cast bei den Fans an

Die Verräter – Vertraue Niemandem! bekommt eine dritte Staffel! Seit wenigen Stunden stehen die ersten zehn von insgesamt 16 Kandidaten fest, die sich auf das Abenteuer einlassen. Unter anderem sorgt die Let's Dance-Jury um Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) für frischen Wind. Besonders das Trio scheint die Fans zu überraschen. "Lustiger Cast. Passt jetzt noch nicht so wirklich mit der 'Let's Dance'-Crew, aber ich lasse mich gerne überraschen", schreibt eine Person in die Kommentare eines aktuellen Promiflash-Beitrags auf Instagram.

Auch Jörg Dahlmann (66) freut sich offenbar auf die neue Staffel. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer tippt in die Kommentare: "Geiler Cast. Oh, da wäre ich supergerne dabei gewesen. Ob Llambi ein Verräter sein wird?" Besonders, dass, Stand jetzt, noch wenige Social-Media-Bekanntheiten dabei sind, kommt bei den Fans gut an: "Super Cast! Mehr Niveau als bei der letzten Staffel! Auf unnatürliche Influencerinnen kann man getrost verzichten!" Das zeigt sich auch in einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 26. März, 10:29 Uhr]. 336 von 488 Personen (68,9 Prozent) sind total begeistert vom Cast. 152 Leser sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht überzeugt, was einen Prozentanteil von 31,1 ausmacht.

Neben Joachim, Motsi und Jorge sollen laut Bild-Informationen auch Wayne Carpendale (48), Charlotte Würdig (46), Jan Hofer (75) und Mirja du Mont (49) Teil der dritten Staffel der Erfolgssendung sein. Unterstützung sollen sie von Marie Reim (24), Ralf Bauer (58) und Younes Zarou (27) bekommen. Die restlichen sechs Kandidaten sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Diesmal werden die 16 prominenten Teilnehmer im Schloss Bensberg bei Köln um 50.000 Euro kämpfen.

Anzeige Anzeige

RTL / Robert Grischek Die "Let's Dance"-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Die Verräter", 2024

Anzeige Anzeige