Möchten Fiona Erdmann und Mo noch ein viertes Baby bekommen?

Fiona Erdmann (36), bekannt aus ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel, genießt ihr Leben mit Partner Mo und ihren drei Kindern in Dubai. Vor sechs Wochen kam Sohn Taj zur Welt und rundete das Familienglück perfekt ab. Doch kaum war der jüngste Nachwuchs geboren, sprach ihr Liebster bereits die Möglichkeit eines vierten Kindes an. "Um 3:30 Uhr ist meine Fruchtblase geplatzt, um 5:30 Uhr kam der Kleine zur Welt, und um 5:40 Uhr fragte mich Mo, wann wir das vierte Kind bekommen. Da war ich baff!", erzählte Fiona im Gespräch mit Bild, ließ den Gedanken an weitere Babys jedoch offen. Der Unternehmer zeigte sich begeistert: "Ich hätte Lust drauf."

Bereits wenige Tage nach der Geburt kehrte Fiona in ihren Alltag zurück – topfit und organisiert. Mit ihrem Social-Media-Business, ihrer Immobilienfirma und drei kleinen Kindern, darunter Leo und Neyla, ist ihr Leben durchgeplant. Besonders Baby Taj fordert aktuell jedoch viel Aufmerksamkeit. "Der Kleine weint viel im Moment, vermutlich Koliken", verriet Fiona. Sie hat ihre Ernährung für das Stillen angepasst, in der Hoffnung, die Beschwerden zu lindern. Unterstützt wird die Familie in ihrem Zuhause in einer geschlossenen Wohnanlage von Fionas Schwiegermutter und einer Haushaltshilfe – eine Entscheidung, die Fiona anfangs schwerfiel, die sie inzwischen aber zu schätzen weiß.

Vor sieben Jahren zog die TV-Bekanntheit mit 24 Koffern nach Dubai. Was als Neustart mit Mo begann, hat sich mittlerweile zu einem glücklichen Familienleben mit großen Zukunftsplänen entwickelt. Schon jetzt träumen die beiden von größerem Wohnraum, um den wachsenden Bedürfnissen der Familie gerecht zu werden: Ein neues Haus ist bereits in Planung und soll 2027 fertiggestellt sein. Ihren bescheidenen Lebensstil, den Fiona ihren Kindern vorlebt, hat sie sich jedoch bewahrt. "Mein Luxus ist echter Rasen, weil ich es liebe, barfuß zu gehen", erklärte die bodenständige Mama im Interview mit der Zeitung.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

