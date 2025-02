"Kleiner Schatz". Fiona Erdmanns drittes Baby wurde geboren

Fiona Erdmann (36) schwelgt im absoluten Baby-Glück! Auf Instagram teilt die GNTM-Bekanntheit nun wundervolle Nachrichten mit ihren Fans: Ihr drittes Kind hat das Licht der Welt erblickt. "Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe? Unser kleiner Schatz ist endlich bei uns", schwärmt die frischgebackene Mama zu den ersten Fotos ihres Sohnes. Im gleichen Atemzug verrät die Influencerin, dass der kleine Junge am 12. Februar um 5:30 Uhr auf die Welt gekommen ist.

Aktuell nehme sich die kleine Familie ausgiebig Zeit, um "all die Liebe und Freude in vollen Zügen zu genießen". In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Glückwunschbekundungen ihrer aufgeregten Community. "Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Genießt das Kennenlernen und die Zeit zusammen. Fühlt euch ganz fest gedrückt" und "Herzlichen Glückwunsch und eine schöne Kennenlernzeit", lauten nur zwei von vielen weiteren herzlichen Nachrichten von Fionas Fans.

Dass Fiona ihr drittes Kind erwartet, gab sie im September des vergangenen Jahres bekannt. Dazu teilte sie gemeinsam mit ihrem Partner Mou und ihren zwei Kindern ein emotionales Video auf Social Media. "Ich habe immer an Wunder geglaubt – und du bist mein nächstes. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen", kommentierte sie den Clip. Für die 36-Jährige ist der neue Erdenbürger schon der zweite Sohn, aber das dritte Kind. Im Jahr 2020 erblickte ihr erstes Kind Leo Luan das Licht der Welt und wurde zwei Jahre später durch die Geburt der kleinen Neyla May großer Bruder.

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

Anzeige Anzeige