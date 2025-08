Zu wenig Drama? Auch Nikola Glumac verliert Insta-Follower

Nikola Glumac (29) kämpft aktuell mit einem spürbaren Verlust an Instagram-Followern. Seit Anfang Juli scheint das Interesse an seinem Profil deutlich nachgelassen zu haben. Damals zählte sein Konto beeindruckende 707.000 Follower, nun sind es nur noch 643.884 [Stand: 5. August 2025, 10:00 Uhr], wie aktuelle Statistiken zeigen. Häufig wird spekuliert, ob dieser Rückgang mit der Versöhnung mit Kim Virginia Hartung (30) zusammenhängt, die ebenfalls einen deutlichen Schwund an Abonnenten verzeichnete.

Vor wenigen Monaten sorgte die turbulente Beziehung der beiden Reality-Sternchen für reichlich Gesprächsstoff. Die scheinbar endlosen Auseinandersetzungen und die damit verbundene mediale Aufmerksamkeit dürften beiden zeitweise einen Zuwachs an Fans eingebracht haben. Doch seitdem Ruhe eingekehrt ist und das Drama offenbar ein Ende gefunden hat, scheint der Reiz für einige Follower verloren gegangen zu sein. Der Rückgang könnte darauf hindeuten, dass manche Nutzer primär wegen der ständigen Schlagzeilen gefolgt waren.

Kim Virginia selbst hatte zuletzt einen bitteren Moment zu verkraften, als ihre Followerzahl erstmals seit Erreichen der Millionenmarke im Mai unter diese Marke fiel. Während sie Anfang des Jahres noch als aufstrebender Star auf Instagram gefeiert wurde, liegt ihre aktuelle Abonnentenzahl nun knapp unter einer Million [Stand: 5. August 2025, 10:45 Uhr]. Auch Nikola konnte in seinen besten Zeiten von ähnlicher Aufmerksamkeit profitieren. Für beide zeigt sich jedoch, dass das Streben nach dauerhafter Relevanz in einer schnelllebigen Welt wie den sozialen Medien kein einfaches Unterfangen ist.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-TV-Star

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar