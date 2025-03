Salman Khan wünscht sich Filmromanzen mit jungen Kolleginnen

Bollywood-Star Salman Khan (59) hat kürzlich offen über seine Bedenken gesprochen, mit deutlich jüngeren Kolleginnen aus der Branche zusammenzuarbeiten. Im Rahmen einer Presseveranstaltung zu seinem neuen Film "Sikandar" erklärte Salman laut Filmfare, dass der teils große Altersunterschied zu der jeweiligen Hauptdarstellerin ihm bewusst sei und bei den Fans im romantischen Kontext oft für Diskussionen sorge – doch das würde ihn nicht von Projekten abhalten. "Ich müsste zehnmal darüber nachdenken, bevor ich mit Ananya Panday oder Janhvi Kapoor arbeite. Aber selbst nach diesen Überlegungen würde ich es tun", erklärte der Schauspieler.

Bereits zuvor machte der Superstar mit seinen Aussagen über die Altersunterschiede zwischen ihm und seinen Kolleginnen Schlagzeilen. Auf die Frage nach Rashmika Mandanna, seiner 25 Jahre jüngeren Co-Darstellerin in "Sikandar", entgegnete Salman: "Wenn die Heldin kein Problem hat, warum habt ihr dann eines? Wenn sie heiratet und eine Tochter bekommt, werde ich auch mit ihrer Tochter arbeiten. Mama wird die Erlaubnis geben." Während der Dreharbeiten habe ihn Rashmika zudem durch ihre Professionalität beeindruckt: Trotz eines verletzten Beins habe sie keinen einzigen Drehtag abgesagt und sei nach nächtelangen Einsätzen am Set sofort zurück zu den Arbeiten an "Pushpa 2" gegangen.

Der Inder ist nicht nur für seine teils polarisierenden Filmprojekte bekannt, sondern auch für sein turbulentes Liebesleben, das schon oft Schlagzeilen machte. Besonders seine Beziehung zu Aishwarya Rai Bachchan (51) in den späten 1990er Jahren ließ die Herzen von Bollywood-Fans höher schlagen. Ihr Zusammenspiel in "Hum Dil De Chuke Sanam" brachte ihnen besonders viele Bewunderer ein. Doch obwohl die Chemie auf der Leinwand stimmte, endete ihre Romanze im echten Leben auf unschöne Weise. Laut einem kürzlich im Podcast "Meri Saheli" geäußerten Bericht eines Journalisten hat ein dramatischer Vorfall, bei dem der Star für Aufruhr vor Aishwaryas Wohnung sorgte, zu ihrer Trennung geführt.

Getty Images Salman Khan und Rashmika Mandanna, März 2025

Getty Images Aishwarya Rai Bachchan, September 2012

