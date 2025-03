Enthüllt: Deshalb trennte sich Aishwarya Rai von Salman Khan

Aishwarya Rai Bachchan (51) und Salman Khan (59) waren in den späten 1990er-Jahren eines der beliebtesten Paare Bollywoods. Ihre Chemie auf der Leinwand, insbesondere im Film "Hum Dil De Chuke Sanam", ließ die Fans ins Schwärmen geraten. Ihre Liebesgeschichte fand abseits des Sets jedoch kein Happy End. Wie ein Journalist namens Hanif Zaveri kürzlich im Podcast "Meri Saheli" enthüllte, führte eine Reihe von Schwierigkeiten und ein dramatischer Vorfall zu ihrer Trennung: Salman soll Aishwaryas Wohnung aufgesucht, laut an ihre Tür geklopft und für eine Szene gesorgt haben, auf die sogar Nachbarn aufmerksam wurden. Dieser Vorfall habe Aishwarya dazu bewogen, die Beziehung zu beenden.

Der Journalist beschrieb zudem, dass beide zwar ernsthafte Gefühle füreinander hatten, aber verschiedene Vorstellungen vom weiteren Lebensweg. Salman wollte die Beziehung so schnell wie möglich mit einer Hochzeit besiegeln, während Aishwarya sich auf ihre blühende Karriere konzentrieren wollte. Ein weiteres Hindernis war das – zumindest in den Augen ihrer Eltern – zweifelhafte Image von Salman. Sie hielten ihn aufgrund seiner früheren Beziehungen für einen notorischen Playboy und sahen ihn kritisch. Der Journalist stellte auch klar, dass die Gerüchte über eine spätere Beziehung zwischen Aishwarya und Vivek Oberoi unwahr seien. Vivek habe ihr lediglich in einer schwierigen Phase geholfen.

Die 51-Jährige gilt als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen ihrer Zeit und hat mit ihrem heutigen Ehemann Abhishek Bachchan (49) eine kleine Familie gegründet. Obwohl Aishwarya ihre Liebe schließlich fand, gab es in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte über Spannungen zwischen den beiden. Ein Ereignis, das viel Aufmerksamkeit auf sich zog, war Aishwaryas Auftritt beim Global Women's Forum in Dubai. Ihre einfühlsame Rede über die Stärkung der Rolle der Frau löste auf Social Media intensive Diskussionen aus. Besonders auffällig für die Fans war, dass sie dort als Aishwarya Rai und nicht als Aishwarya Rai Bachchan vorgestellt wurde. Dieses scheinbar kleine Detail heizte die Spekulationen über eine mögliche Trennung weiter an.

Getty Images Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, Salman Khan und Aishwarya Rai, Oktober 2000

Getty Images Abhishek Bachchan, seine Tochter Aaradhya und Aishwarya Rai Bachchan, Dezember 2023

