Salman Khan gibt endlich bald sein Debüt in Hollywood

Bollywood-Star Salman Khan (59) hat endlich den Sprung nach Hollywood gewagt. Der Schauspieler, der zu den bekanntesten Gesichtern der indischen Filmindustrie gehört, wird im Remake des argentinischen Films "Seven Dogs" zu sehen sein. Kürzlich wurden erste Bilder seines spannenden Looks vom Set auf X veröffentlicht. Gedreht wurde für einen Tag in Dubai, wo ein aufwendiges Set errichtet wurde, das die berüchtigten Dharavi-Slums aus Mumbai nachbildet.

Obwohl Details zu Salmans Rolle in dem emotionalen Drama noch streng geheim gehalten werden, berichten Insider laut India Today, dass es sich um eine zentrale Figur handelt, die dem Remake einen besonderen Touch verleihen soll. Mit diesem Film reiht sich der Bollywood-Megastar in die Liste von indischen Schauspielern ein, die in Hollywood Fuß gefasst haben. Dazu zählen Stars wie Priyanka Chopra (42), Deepika Padukone (39) und Ali Fazal. Gleichzeitig ist Salmans Engagement nur ein Punkt in einem vollgepackten Terminkalender. Zuletzt war er in "Tiger 3" zu sehen, und schon im kommenden Jahr wird der Superstar in "Sikandar" an der Seite von Rashmika Mandanna glänzen.

Während Salman derzeit mit seinen Projekten in Hollywood und Bollywood für Aufsehen sorgt, hatten kürzlich Gerüchte über ein mögliches Gemeinschaftsprojekt der drei Khan-Superstars die Runde gemacht. Auf dem Red Sea Film Festival hatte Aamir Khan über ein Treffen mit Shah Rukh Khan (59) und Salman geplaudert. Dabei diskutierten die drei prominenten Schauspieler über die Möglichkeit, erstmals gemeinsam in einem Film mitzuwirken. Aamir erzählte: "Vor etwa sechs Monaten waren Shah Rukh, Salman und ich zusammen. Wir haben darüber gesprochen." Die Idee schien bei allen Beteiligten Begeisterung ausgelöst zu haben, neue Details gibt es jedoch noch keine.

Getty Images Deepika Padukone, März 2023

Getty Images Aamir Khan und Shah Rukh Khan, April 2009

