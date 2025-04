So steht Shah Rukh Khan zu den anderen Khans in Bollywood

Die indischen Schauspieler Shah Rukh Khan (59), Salman Khan (59) und Aamir Khan sind absolute Superstars in Bollywood. Wie hart ist der Konkurrenzkampf zwischen ihnen hinter den Kulissen? Kürzlich hat Aamir selbst über ihre Beziehung gesprochen und zugegeben, dass sie sich in den ersten Jahren nicht besonders mochten und eine gewisse Rivalität herrschte. In einem Gespräch mit dem Kanal "Just Too Filmy" antwortete er auf die Frage, ob es jemals Spannungen zwischen ihnen gegeben habe, wie folgt: "Natürlich gab es die. Was fragst du überhaupt? Jeder von uns wollte die anderen beiden ausstechen. Ist das nicht das, was man Rivalität nennt? Also das war da."

Während ihr Miteinander nach außen hin wie ein freundlicher und normaler Wettbewerb aussah, enthüllte Aamir, dass es auch heftige Streitigkeiten untereinander gab. "Ich denke, dass von vielen [Streitigkeiten] auch in den Medien berichtet wurde", scherzte er. Der Darsteller betonte, dass er mit seinen Enthüllungen nicht wirklich "etwas Neues" preisgab. Laut ihm habe es eben Meinungsverschiedenheiten gegeben. Der Inder ergänzte: "Aber so etwas passiert selbst unter Freunden, nicht wahr?"

Bis dato konnte jeder der drei Stars mit seinen Produktionen riesige Erfolge erlangen, aber es kam noch nicht vor, dass alle drei zusammen vor der Kamera standen. Doch das könnte sich vielleicht ändern! Aamir hat eine mögliche Zusammenarbeit mit seinen beliebten Kollegen bereits diskutiert. Wie ANI berichtete, verriet er auf dem Red Sea Film Festival, dass diese Überlegung bei einem vergangenen Treffen zur Sprache kam. Die Reaktion der anderen schien sehr positiv und die Rivalität vergessen gewesen zu sein: "Ich war derjenige, der das Thema zur Sprache brachte und Shah Rukh und Salman sagten, dass es wirklich traurig wäre, wenn wir drei keinen gemeinsamen Film machen würden."

Getty Images Shah Rukh Khan und Salman Khan, Januar 2017

Getty Images Shah Rukh Khan und Aamir Khan, April 2009

