So bekommt Nessiontour Kind und Arbeit unter einen Hut

Nessiontour (28) hat derzeit alle Hände voll zu tun. Die Social-Media-Bekanntheit jongliert nicht nur den Alltag als Vollzeitmama ihrer kleinen Tochter Livi, sondern lässt ihre Fans parallel mit unterhaltsamen und kreativen Inhalten auf ihren Kanälen teilhaben. Außerdem stand die Influencerin kürzlich sogar für die Dating-Show Princess Charming vor der Kamera. Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wurde sie von einem ihrer Follower gefragt, wie sie all diese Aufgaben unter einen Hut bekomme. Nessi ist bekannt dafür, ihren Followern immer offen und ehrlich zu begegnen. Deswegen erzählt sie: "Manchmal bin ich mega organisiert und manchmal ist hier pures Chaos."

Die qualmenden Köpfe und chaotischen Momente scheinen jedoch Teil ihres Erfolgsrezepts zu sein. Vanessa erklärte außerdem, dass es vor allem Offenheit und Natürlichkeit seien, die sie durch ihren hektischen Alltag begleiten. "Ich nehme Livi einfach mit – in mein Leben, in meinen Alltag, in meinen Content", offenbarte sie im selben Q&A und betonte, wie wichtig es ihr sei, auch Pausen einzulegen. Ihre Tochter gehe stets vor, doch erlaube sie sich auch, stolz darauf zu sein, sowohl Mutter als auch kreative Persönlichkeit zu sein: "Am Ende ist es viel Liebe, ein bisschen Planung und ganz viel Improvisation."

Für Vanessa hat die Balance zwischen Muttersein und Beruf vor allem eine zwischenmenschliche Komponente. Es gehe um die Akzeptanz, dass nicht immer alles perfekt laufen muss, erklärte sie ihren Fans weiter. "Es muss nicht immer perfekt sein, um echt zu sein", lautet ihre Devise, die sie mit ihrer Community teilt. Vanessa ist seit Jahren als Social-Media-Star bekannt und überrascht ihre Follower regelmäßig mit Einblicken in ihren Alltag, die mal chaotisch, mal hochorganisiert wirken. Ihre Fans schätzen dabei besonders ihre ehrliche Art und ziehen viel Inspiration aus dem Leben der kreativen Powerfrau, die mit viel Herz und Einfallsreichtum ihre Rollen meistert.

