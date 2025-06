Orlando Bloom erinnert sich an waghalsigen Fallschirmsprung

Orlando Bloom (48) hat sich bei einem atemberaubenden Abenteuer in schwindelerregende Höhen gewagt. Im Rahmen seiner 2024 erschienenen Abenteuerserie "Orlando Bloom: To the Edge" vollführte der Schauspieler eine spektakuläre Wingsuit-Sprungkür über dem Ozean, die ihn satte fünf Meilen weit führte und schließlich an einem kalifornischen Strand endete. In der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" schilderte Orlando am Dienstag, den 10. Juni, die eindringlichen Details dieses Stunts, der nicht nur Adrenalin, sondern auch immense Gefahren mit sich brachte. "Es kann alles sehr schnell schieflaufen", warnte der Pirates of the Caribbean-Star und verriet, dass selbst eine kleine Bewegungsänderung zu turbulenten Szenarien führen könne.

Bei dem Sprung lockten Freiheit und Geschwindigkeit den Schauspieler, doch zugleich war Vorsicht oberstes Gebot: Eine unkontrollierte Bewegung könnte zum fatalen Auslösen des Fallschirms führen. Orlando beschrieb das Erlebnis als Mischung aus Euphorie und Anspannung und betonte, dass Skydiving für ihn mehr als nur ein Sport sei – es sei ein Lebensgefühl. Bei den Zuschauern punktete er jedoch nicht nur mit Nerven aus Stahl, sondern auch mit seinem neuen Begleiter, dem kleinen Hund Biggie Smalls, der ihn während der Show nicht aus den Augen ließ. Trotz der offensichtlichen Skepsis des Hundes gegenüber diesem gefährlichen Hobby schien Orlando die Zeit mit Biggie sichtlich zu genießen.

Sein Sinn für aufregende Erlebnisse kommt nicht überraschend, denn Orlando hat seinen Hang zu außergewöhnlichen Abenteuern bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. So sprang er gemeinsam mit seiner Verlobten Katy Perry (40) auf Sardinien aus einem Helikopter ins Meer, wobei das Paar Hand in Hand in die Tiefe stürzte. Dieses Erlebnis und seine aktuelle Show unterstreichen die Lust des Filmstars, die Grenzen des Machbaren auszuloten – sei es zu Wasser, zu Land oder in schwindelerregender Höhe. Dass Orlando dabei immer wieder neue Facetten seines wagemutigen Charakters zeigt, beeindruckt sowohl seine Fans als auch seinen engen Kreis gleichermaßen.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2023

