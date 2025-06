Benny Blanco verrät: Live-Auftritte sind der Horror für ihn

Benny Blanco (37) hat in einem Podcast verraten, dass Live-Auftritte für ihn ein absoluter Albtraum sind. Der Musikproduzent, der im März zusammen mit seiner Verlobten Selena Gomez (32) das Album "I Said I Love You First" veröffentlichte, erklärte, dass er nicht vorhabe, das Werk durch Auftritte zu promoten. "Das ist wie mein schlimmster Albtraum", sagte er in der Sendung "Hot Hits with Nic (44) & Loren". "Ich will einfach nur zu Hause auf meiner Couch sein." Auch zuvor habe er sich bei Auftritten wie bei "Saturday Night Live" oder den American Music Awards immer nur gewünscht, dass es schnell vorbei sei.

Die Idee, zusammen mit Selena auf der Bühne zu performen, wurde während des Podcasts dennoch humorvoll diskutiert. Der Gastgeber schlug vor, ob Benny nicht einfach eine Couch auf die Bühne stellen könnte, um das Ganze angenehmer zu machen. "Gar keine schlechte Idee", scherzte der Produzent daraufhin. Die Arbeit an ihrem gemeinsamen Album sei für die beiden jedoch ein Höhepunkt gewesen. Laut einer Pressemitteilung entstand die Musik ganz organisch aus der kreativen Harmonie des Paares und spiegele authentisch ihre Beziehung wider. Für Benny und die Schauspielerin, die sich 2015 kennenlernten und seit letztem Jahr verlobt sind, steht jedoch vorerst die private Zeit im Vordergrund.

Privat hat Benny schon länger konkrete Vorstellungen von der Zukunft mit seiner Verlobten. Er träumt davon, eines Tages Vater zu werden. Selten zeigte sich der sonst zurückhaltende Produzent so emotional wie in vergangenen Interviews, in denen er davon schwärmte, wie sehr er Kinder liebt. Seine entspannte Haltung und der Wunsch nach einem beschaulichen Leben kontrastieren stark mit der glitzernden Welt, in der er sich beruflich bewegt. Selena zeigt sich dabei als perfekte Ergänzung: Beide genießen es, ihre gemeinsamen Projekte und ihre Beziehung Schritt für Schritt zu leben und zu feiern.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, März 2025

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

