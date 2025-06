Ein kleiner Junge: Mareike Schneiders Baby ist auf der Welt

Mareike Schneider (38) teilt freudige Nachrichten mit ihren Fans. Auf Instagram verkündet die Fitnessinfluencerin die Geburt ihres zweiten Kindes. Ein kleiner Sohn hat nun die Familie komplett gemacht. "Ganz leise, ganz besonders – und mit einem kleinen Händedruck hat er sich unser Herz gegriffen", schreibt sie in ihrem emotionalen Beitrag. Die frischgebackenen Eltern hatten sich in der Schwangerschaft bewusst dafür entschieden, das Geschlecht bis zur Geburt nicht zu erfahren und erlebten so einen besonderen Überraschungsmoment.

In den kommenden Wochen wird es Mareike ruhig angehen lassen und die Eindrücke der Geburt verarbeiten. "Es war wieder einer dieser magischen Momente, die man nie vergisst – wie schon bei der Geburt unserer Tochter. Wir sind dankbar, gesund und glücklich und genießen jetzt das Wochenbett zu Hause", lässt sie ihre Follower wissen. In ihrer Story verriet sie obendrein, dass sie nach der Entbindung "unfassbar starke Nachwehen" gehabt habe, von denen sie sich erst einmal erholen wolle. Sie beschreibt ihre aktuelle Situation so: "Ich bin auf dieses Wochenbett gespannt. Vieles überkommt mich und dann ist es gleichzeitig doch irgendwie schon normal." Auf die Unterstützung ihres Partners kann sie sich dabei verlassen.

Neben dem neugeborenen Jungen, dessen Namen Mareike vorerst für sich behält, hat die Sportlerin noch eine Tochter. Während der Schwangerschaft berichtete die ehemalige The Biggest Loser-Coachin, dass sie die Beziehung ihrer Kids mit besonders viel Vorfreude erwarte. "Innerlich macht sich alles bereit. Und ein Teil von mir realisiert langsam: Bald ist unsere kleine Tochter plötzlich große Schwester", erzählte die Blondine gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider und ihr Baby, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitnesscoach

Anzeige Anzeige

Anzeige