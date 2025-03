Verona Pooth lässt Diegos nächste "Let's Dance"-Show sausen

Am Freitag schwang Promi-Nachwuchs Diego Pooth (21) mit Ekaterina Leonova (37) über das Let's Dance-Tanzparkett. Mit von der Partie war auch seine Mama Verona Pooth (56), die das Spektakel aus erster Reihe mitverfolgte. Obwohl die TV-Bekanntheit sichtlich stolz auf ihren Sohn war, will sie nächste Woche lieber auf einen Besuch vor Ort verzichten, wie sie gegenüber Bild andeutet: "Die nächste Sendung werde ich mir direkt zu Hause anschauen – und zwar mit einer Tüte Chips und einer großen Flasche Champagner. Hier im Studio nehmen mich die Emotionen doch tatsächlich zu sehr mit."

Ob Verona bei der nächsten Live-Show tatsächlich ihre heimische Couch aufsucht, bleibt abzuwarten. Wie stolz sie aber trotzdem auf ihren Nachwuchs ist, machte sie in der Kommentarspalte seines neuesten Instagram-Beitrags deutlich: "Ihr habt das großartig gemacht. Ich bin fast vor Stolz im Publikum geplatzt. Großartig!" Ihre Worte folgten auf einen eher wackligen Tanz von Diego, wegen dem er sogar im roten Scheinwerferlicht zittern musste. "Diese Woche lief nicht alles perfekt – manchmal spielt die Aufregung einfach mit. Aber genau das motiviert uns noch mehr!", äußerte er sich dazu in seinem Social-Media-Beitrag. Letztendlich hat es für ihn trotzdem zum Weiterkommen gereicht.

Weniger glimpflich lief es hingegen für Paola Maria (31) und Massimo Sinató (44). Die Influencerin und ihr Tanzpartner bekamen am 28. März die wenigsten Anrufe. Sie tanzten den Paso Doble zu "The Plaza of Execution". Dafür gab es von der Jury um Jorge González (57), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (60) insgesamt 20 Punkte. Am Ende reichte ihre Leistung jedoch nicht und sie mussten die Koffer packen.

Instagram / san_diego_pooth Ekaterina Leonova und San Diego Franjo Pooth bei "Let's Dance"

Instagram / paola Paola Mari und Marie Mouroum bei "Let's Dance"

