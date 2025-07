40.000 Euro an einem Abend: Verona Pooth über Gagen im TV

Verona Pooth (57), die seit Jahrzehnten eine bekannte Größe im deutschen Showbusiness ist, hat in einem Gespräch mit dem YouTube-Star Tim Gabel offen über die Herausforderungen des TV-Geschäfts gesprochen. Dabei verriet die Moderatorin und Unternehmerin, wie viel Arbeit hinter den scheinbar glamourösen Auftritten steckt. Sie selbst sei nicht nur eine Person des öffentlichen Lebens, sondern auch ihr eigener Manager, Anwalt und Steuerberater. Verona betonte zudem, dass sie schon früh gelernt habe, ihre Finanzen selbst zu kontrollieren, da es keine festen Regeln oder Standards in der Branche gebe. "Die Verantwortung liegt immer bei einem selbst", erklärte sie.

Einen Einblick in ihre verdiente Gage gab sie nur indirekt, wie hoch die Summen sein können, wurde aber deutlich: "Wer an einem Abend 20.000, 30.000 oder 40.000 Euro kassiert, hat dafür oft jahrelang geschuftet", so Verona. Sie selbst sehe den steinigen Weg an die Spitze als Voraussetzung für den Erfolg an und betonte, dass ohne langfristige Planung und eine clevere Eigenvermarktung nichts im Fernsehen zu holen sei. Außerdem kritisierte sie die mangelnde Transparenz in der Branche: "Man hat kaum eine Ahnung, was die anderen verdienen, weil keiner das ausplaudert." Auch das Risiko, mit Projekten zu scheitern, gehöre zum Job – was einen mental stark fordern könne.

Abseits der glitzernden TV-Welt lebt Verona Pooth, die offen zugab, mit ständigen Selbstzweifeln zu kämpfen, ein erfülltes Familienleben. Die Ehefrau und zweifache Mutter, die für ihre direkte Art und ihr Lächeln geschätzt wird, hat sich stets als Allroundtalent bewiesen. Besonders stolz ist sie auf ihre Söhne Diego (21) und Rocco (14), die ihren eigenen Weg gehen. Die Moderatorin, die einst als Model begann, blickt heute auf eine beeindruckende Karriere zurück. Doch wie sie selbst sagt, bleibt sie trotz allem realistisch: "Reich werden mit nur einem einzigen Auftritt? Das ist Wunschdenken."

Anzeige Anzeige

Getty Images Verona Pooth im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Verona Pooth im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Verona und Franjo Pooth, Dezember 2024