Für diesen Promi ist das "Let's Dance"-Abenteuer nun beendet

Show fünf bei Let's Dance ist zu Ende. Am heutigen Abend bekamen die Zuschauer mal wieder einen Mix aus vielen Emotionen und Spaß zu sehen. Doch die Ausgabe endete nicht für alle Promis und ihre Profitänzer mit einem Freudentanz. Am Ende mussten Simone Thomalla (59) und Paola Maria (31) zittern. Letztlich bekamen allerdings die YouTuberin und Massimo Sinató (44) die wenigsten Anrufe – für sie ist der Traum vom "Let's Dance"-Sieg somit geplatzt.

Paola und Massimo tanzten heute den Paso Doble zu "The Plaza of Execution" aus "Zorro". Dafür erhielten sie von der Jury um Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) immerhin 20 Punkte. Dass sie nun raus ist, macht einige Zuschauer traurig. "Ich mochte sie, sie war süß und lieb", erklärt ein User auf X. Andere wundert ihr Exit hingegen nicht: "Das war doch abzusehen. Ich kann damit leben, dass sie raus ist."

In der vergangenen Woche musste bereits Ben Zucker (41) weichen. Der Sänger und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (34) hatten insgesamt nur 16 Punkte von der Jury bekommen. "Wir gehen in die richtige Richtung", zeigte sich Jorge noch hoffnungsvoll – doch am Ende wollten ihn die Zuschauer nicht weiter in der Sendung um den Sieg kämpfen sehen.

RTL / Jörn Strojny Paola Maria, "Let's Dance"-Kandidatin

RTL / Jörn Strojny Ben Zucker, Kandidat von "Let's Dance" 2025

