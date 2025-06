Nikola Glumac verteidigt Kontakt mit Ex Kim Virginia Hartung

Nikola Glumac (29) hat nach wie vor eine Menge für seine Ex-Verlobte Kim Virginia Hartung (30) übrig. Das zeigt sich auch in seiner netten Geste, die Influencerin für eine Wohnungsbesichtigung in einen über eine Stunde entfernten Teil von Dubai zu fahren. Dass Kim für diese Aktion Kritik von ihrer Community erntet, kann der gebürtige Serbe gar nicht nachvollziehen. In seiner Instagram-Story verteidigt er Kim. "Ich habe ihr von mir aus meine Hilfe und Unterstützung angeboten. Außerdem ist sie nicht irgendeine Person, sie bedeutet mir nach wie vor sehr viel", erklärt Nikola.

Dass viele Menschen in der Öffentlichkeit so hart mit der 30-Jährigen ins Gericht gehen, finde der Temptation Island-Star ungerecht. "Egal was sie macht, sie bekommt Hass. Und deshalb tut sie mir leid. Gerade jetzt, wo sie selbst sagt, dass sie in einer extrem schweren Zeit steckt", appelliert er an seine Fans, gnädiger mit der werdenden Mutter umzugehen und fügt hinzu, dass er die "fiesen Kommentare" für "komplett unangebracht" halte. Auch Kim meldet sich dazu in ihrer Instagram-Story zu Wort. Die Blondine versteht offenbar die Welt nicht mehr: "Erst war es ein riesiges Problem, dass ich Nikola geghostet habe und jetzt ist es ein Problem, dass ich mich sporadisch melde und seine Hilfe annehme."

Kim und Nikola scheinen nach wie vor in einer sehr schwierigen Phase zu stecken. In den vergangenen Monaten ging es bei den beiden Realitystars drunter und drüber: Ende 2024 gaben sie öffentlich zu, sich zu daten. Kurz darauf zog Nikola schon für seine Liebste von Deutschland nach Dubai. Die beiden wurden ein festes Paar und verkündeten kurz darauf, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Die Verlobung ließ nicht lange auf sich warten – doch dann passierte vor wenigen Wochen das, womit wohl niemand gerechnet hatte. Kim wurde in Deutschland Opfer eines physischen Angriffs. Details des Vorfalls sind noch nicht bekannt, jedoch löste sie daraufhin die Verlobung mit dem 29-Jährigen, da dieser sie in der schrecklichen Situation allein ließ. Inzwischen sind beide wieder in Dubai. Da der Plan, in ein gemeinsames Haus zu ziehen, nun aber geplatzt ist, sind sowohl Kim als auch Nikola auf der Suche nach einer neuen Bleibe.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025

