Tyler Perry wurde wegen sexueller Belästigung verklagt

Gegen Tyler Perry (55) wurden schwere Anschuldigungen erhoben, die ihn in ein kontroverses Licht rücken. Derek Dixon, bekannt aus der Serie "The Oval", hat eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen den Filmemacher eingereicht, wie TMZ berichtet. Der Schauspieler behauptet, Tyler bei einem Event im Jahr 2019 kennengelernt zu haben, wo dieser ihm eine kleine Rolle in "Ruthless" angeboten habe. Später soll Derek im Januar 2020 zu einem Treffen in das Haus des Produzenten in Atlanta eingeladen worden sein, bei dem sich der Vorfall ereignet haben soll. In der Klage beschreibt der Kläger, dass er nach übermäßigem Alkoholkonsum in einem Gästezimmer übernachtet habe, Tyler jedoch im selben Bett mit ihm gelegen und ihn ungewollt berührt habe.

Zusätzlich klagt Derek über zahlreiche angeblich unangemessene Textnachrichten sowie weitere Vorfälle, die sich anschließend zugetragen haben sollen. Tyler habe ihm eine größere Rolle in "The Oval" gegeben, gleichzeitig jedoch durch sexuelle Andeutungen und Übergriffe Druck auf ihn ausgeübt. Eine angebliche Konfrontation in Atlanta soll dabei besonders verstörend gewesen sein. Derek schildert, von seinem mutmaßlichen Peiniger bedrängt und gewaltsam angefasst worden zu sein. Auch die in der Serie dargestellte Figur, die der Schauspieler verkörpert, sei für ihn belastend gewesen, da der 55-Jährige diese Rolle als Symbol dessen gesehen habe, was er in der Realität suche: Loyalität und Abhängigkeit. Insgesamt fordert Derek rund 224 Millionen Euro Schadensersatz. Tylers Anwalt weist die Vorwürfe entschieden zurück und bezeichnet die Klage als "Einschüchterungsversuch".

Bislang war Tyler vor allem für seinen enormen beruflichen Erfolg bekannt. Mit Filmen wie dem aktuellen Netflix-Thriller "Straw", der weltweit in mehreren Ländern Spitzenplätze in den Streaming-Charts erreicht hat, hat er sich nicht nur als Produzent und Regisseur einen Namen gemacht, sondern auch als Drehbuchautor und Schauspieler. Laut Forbes ist er sogar der reichste Schauspieler der Welt – und zwar mit einem Vermögen von knapp 1,3 Milliarden Euro. Doch die neuen Anschuldigungen werfen einen Schatten auf die Karriere des Multitalents, das durch seine vielseitigen Arbeiten in Film und Fernsehen als eines der erfolgreichsten Gesichter Hollywoods gilt.

Getty Images Tyler Perry in den SiriusXM Studios in New York

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler