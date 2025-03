Grimes macht späte ihre Autismus- und ADHS-Diagnose publik

Die Sängerin Grimes (37), mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher, hat bekanntgegeben, dass sie kürzlich sowohl mit ADHS als auch Autismus diagnostiziert wurde. Auf der Plattform X schrieb die Musikerin: "Ich habe dieses Jahr die Diagnose ADHS und Autismus bekommen und festgestellt, dass ich wahrscheinlich Legasthenikerin bin, weshalb ich ohne Rechtschreibprüfung überhaupt nicht buchstabieren kann." Die 37-Jährige sprach zudem über ihre Sorge bezüglich uninformierter Social-Media-Trends rund um psychische Gesundheit, die sie als "potenziell schädlich" bezeichnete.

In ihrem Post reflektierte Grimes auch darüber, wie eine frühere Diagnose ihr Leben möglicherweise beeinflusst hätte: "Ich glaube, wenn wir das als Kind gewusst hätten, hätte ich viel weniger gearbeitet, Medikamente genommen und viele meiner seltsamen Obsessionen und Motivationen wären als krankhaft angesehen worden." Sie betonte jedoch, dass sie trotz dieser Herausforderungen stolz darauf sei, was sie überwunden habe. In der Vergangenheit teilte die Künstlerin immer wieder unkonventionelle Maßnahmen zur Verbesserung ihres Wohlbefindens, darunter eine experimentelle Augenoperation, die sie gegen saisonale Depression durchführen ließ.

Neben ihrer künstlerischen Arbeit wurde Grimes in den letzten Jahren auch durch ihre Beziehung mit Tesla-CEO Elon Musk (53) und ihre drei gemeinsamen Kinder in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Zuletzt erklärte sie, wie sehr sie die Auswirkungen der Öffentlichkeit auf ihre Kinder beschäftige und forderte mehr gesetzlichen Schutz für ihre Privatsphäre: "Die Situation, dass das Leben meiner Kinder so öffentlich ist, bereitet mir große Sorgen."

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Grimes und ihr Sohn in Portofino, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Grimes' Offenheit mit ihren persönlichen Diagnosen in den sozialen Medien? Mutig und inspirierend, absolut unterstützenswert! So etwas sollte privat bleiben. Ergebnis anzeigen