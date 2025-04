Elon Musk nimmt seinen Sohn X (4) zu einem MMA-Kampf mit

Elon Musk (53) hat seinen vierjährigen Sohn X Æ A-12, genannt X, mal wieder im Licht der Öffentlichkeit präsentiert. Der Tech-Milliardär nahm seinen Sohnemann mit zu einem brutalen Käfigkampf der Ultimate Fighting Championship. Das Event, bei dem Kämpfer in einem achteckigen Ring gegeneinander antreten, besuchte das Vater-Sohn-Duo unter anderem mit US-Präsident Donald Trump (78). Weitere prominente Gäste wie Senator Ted Cruz und FBI-Direktor Kash Patel waren ebenfalls zu Gast bei der Veranstaltung.

Der Vater-Sohn-Ausflug dürfte wohl vor allem bei der Musikerin Grimes (37), die die Mama von X ist, erneut für Verzweiflung gesorgt haben. Immer wieder hatte die Künstlerin ihren Ex in der Öffentlichkeit gebeten, die gemeinsamen Kinder vor der Öffentlichkeit zu schützen. "Ich habe Elon angefleht, ihn aus dem Rampenlicht zu halten", machte sie ihrem Ärger auf der Plattform X Luft. In der Vergangenheit hatte Grimes mehrfach betont, wie wichtig ihr der Schutz ihrer Kinder sei. Sie erklärte zudem, rechtliche Schritte eingeleitet zu haben, um das öffentliche Auftreten ihres Sohnes zu begrenzen.

Elon und Grimes haben drei gemeinsame Kinder – die Söhne X und Techno Mechanicus und die Tochter Exa Dark Sideræl. Immer wieder kommt es aufgrund des gemeinsamen Nachwuchses zu öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Erst Ende Februar wandte sich die Kanadierin auf X mit einem Appell an den Unternehmer: "Bitte antworte auf die medizinische Krise unseres Kindes. [...] Wenn du nicht mit mir sprechen willst, kannst du bitte jemanden benennen oder einstellen, der das kann, damit wir bei der Lösung des Problems vorankommen." Die Beiträge sind mittlerweile gelöscht.

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X, April 2025

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018

