Grimes hat Angst, wegen Sorgerechtsstreit bankrott zu gehen

Grimes (36) befindet sich derzeit in einem erbitterten Sorgerechtsstreit mit ihrem ehemaligen Partner Elon Musk (53). Die Auseinandersetzung um das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder, die im September 2023 begann, hat gravierende Auswirkungen auf ihr Leben und ihre Karriere. Ein interessierter Fan fragt die Sängerin nun via X, weshalb sie keine neue Musik mehr mache. "Weil die Bedrohung, seine Kinder zu verlieren und gleichzeitig bankrott zu gehen und um sie zu kämpfen, nicht sehr förderlich für kreative Gedanken ist. Ich habe nur geschlafen und jede Minute geweint, in der ich nicht explizit für meine Kinder gekämpft habe", erklärt sie, offenbar zutiefst getroffen.

Der Streit um das Sorgerecht für die Kinder begann im vergangenen Jahr, als Grimes' Mutter den Unternehmer beschuldigte, die Kinder zurückzuhalten und ihnen den Besuch bei ihrer schwerkranken Urgroßmutter zu verwehren. Ihrem Ärger über Elon machte Grimes prompt Luft und schrieb auf derselben Social-Media-Plattform: "Sagt Elon, dass er mich meinen Sohn sehen lassen soll." Anschließend reichte die Musikerin Klage gegen ihren Ex-Partner ein. Page Six berichtete damals, dass Grimes am 29. September 2023 einen "Antrag auf Feststellung der elterlichen Beziehung" eingereicht hatte.

Grimes und Elon waren von 2018 bis 2021 ein Paar und sorgten mit ihrer Beziehung oft für Schlagzeilen. Ihre ungewöhnliche Namenswahl für ihren Sohn X Æ A-12 erregte weltweite Aufmerksamkeit und führte zu zahlreichen Diskussionen in den Medien. Neben X Æ A-12 haben sie zwei weitere Kinder: Tochter Exa Dark Sideræl und ein weiteres Kind, dessen Name der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Für ihre gemeinsamen Kinder wollen sich die 36-Jährige und der Tesla-Gründer dennoch am Riemen reißen und begaben sich erst kürzlich auf Haussuche.

Backgrid/MEGA Grimes und ihr Sohn in Portofino, Juli 2023

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018

