Grimes bittet Elon Musk um medizinische Hilfe für sein Kind

Die Musikerin Grimes (36) hat auf der Social-Media-Plattform X ihrem Ex-Partner, Elon Musk (53), eine eindringliche Nachricht hinterlassen. Sie appellierte öffentlich an den Milliardär, auf ihre Kontaktversuche bezüglich einer medizinischen Notlage eines ihrer drei gemeinsamen Kinder zu reagieren. In mittlerweile gelöschten Beiträgen schrieb sie am Donnerstag: "Bitte antworte auf die medizinische Krise unseres Kindes. [...] Wenn du nicht mit mir sprechen willst, kannst du bitte jemanden benennen oder einstellen, der das kann, damit wir bei der Lösung des Problems vorankommen." Grimes betonte, dass das Ignorieren der Situation zu einem lebenslangen gesundheitlichen Schaden des Kindes führen könne.

Bisher hat Elon nicht auf die Posts reagiert, und es bleibt unklar, welches ihrer drei Kinder – X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl oder Techno Mechanicus – von der Krise betroffen ist. Grimes erklärte in Antworten an andere Nutzer auf der Plattform, dass sie gezwungen sei, öffentlich Druck auszuüben, da private Kommunikationsversuche gescheitert seien. Zudem habe Elon mehrere Meetings zu dem Thema nicht wahrgenommen, was ihre Sorgen verstärkt habe. Der Appell sorgte im Internet für Aufregung und viele stellten die Frage, wieso einer der reichsten Männer der Welt angeblich nicht auf eine solch ernste Angelegenheit reagiere.

Inmitten dieser intensiven Situation rund um Grimes und ihre wiederholten Appelle an Elon erhielt die Öffentlichkeit noch mehr unerwartete Neuigkeiten über den 53-Jährigen. Vor fünf Tagen hatte Ashley St. Clair für Aufsehen gesorgt, als sie behauptete, gemeinsam mit ihm ein geheimes Kind zu haben. "Vor fünf Monaten habe ich ein neues Baby auf der Welt willkommen geheißen. Elon Musk ist der Vater", verkündete sie in ihrem Post auf X. Die brisante Information habe die frisch gebackene Mama bisher angeblich aus Rücksicht auf "Privatsphäre und Sicherheit" ihres Kindes verschwiegen. Eine offizielle Reaktion des Unternehmers gab es bis dato nicht diesbezüglich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Grimes, März 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige