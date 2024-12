Grimes stellt klar: Sie hat Beziehung zu Elon Musk beendet

Grimes (36) reicht's! Nach einigen bösen Kommentaren stellte die Musikerin in einem Social-Media-Post klar, dass sie diejenige gewesen sei, die die Beziehung zu Elon Musk (53) beendet hatte. Anlass war ein Seitenhieb der Rapperin Azealia Banks, die, eingeschnappt von einem Meme, das die Sängerin gepostet hatte, in einem Tweet auf X behauptete, Grimes sei von Elon betrogen und verlassen worden. Daraufhin schoss die Künstlerin zurück: "Ich wurde nicht 'abserviert'. Ich bin gegangen." Sie erklärte weiter, dass sie glücklich sei und keinerlei Bedauern habe: "Mein wundervolles Baby schläft neben mir, ich bin verliebt. Das Leben ist so schön, wie du es dir machst."

Trotz der hitzigen Vergangenheit der beiden, die bis ins Jahr 2008 zurückreicht, zeigte sich Grimes Azealia gegenüber am Ende versöhnlich: "Du bist unglaublich talentiert. Selbst nach all dem will ich, dass du gewinnst. Gott segne dich." Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher heißt, und Elon waren vier Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2022 trennten. Seitdem kämpfen sie um das Sorgerecht ihrer drei gemeinsamen Kinder, X Æ A-Xii (4), Exa Dark Sideræl (3) und Techno Mechanicus (2). Elon hat darüber hinaus sechs weitere Kinder aus früheren Beziehungen.

Auf die Frage eines Fans auf X, warum Grimes keine neue Musik veröffentliche, gab die "Genesis"-Interpretin kürzlich einen seltenen Einblick in ihre schwierige Situation: "Weil die Bedrohung, seine Kinder zu verlieren und gleichzeitig bankrott zu gehen, nicht sehr förderlich für kreative Gedanken ist." Offenbar ringt sie derzeit mit der Belastung, als Künstlerin und Mutter bestehen zu müssen. Sie berichtet zudem von schlaflosen Nächten und ständiger Angst um ihre Kinder. "Ich habe jede Minute geweint, in der ich nicht explizit für meine Kinder gekämpft habe", erklärt sie tief getroffen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Azealia Banks bei der Paris Fashion Week

Anzeige Anzeige

Instagram / grimes Sängerin Grimes im September 2022

Anzeige Anzeige