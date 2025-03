Grimes kämpft um Privatsphäre für ihre Kinder mit Elon Musk

Grimes (36) hat öffentlich berichtet, dass sie ihren Ex-Partner Elon Musk (53) mehrfach gebeten habe, ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – bisher jedoch ohne Erfolg. Am Donnerstag schrieb die Musikerin auf der Plattform X, dass sie Musk nicht nur gebeten, sondern auch rechtliche Schritte unternommen habe, um ihre drei gemeinsamen Kinder besser zu schützen. Sie reagierte mit diesen Kommentaren auf einen Vorfall, bei dem ein falsches Zitat von ihr über das Internet verbreitet wurde. Grimes beklagte dabei, dass sie sich hilflos fühle, keinen Einfluss auf Inhalte im Netz habe und dass der mediale Fokus auf ihre Kinder sie stark belaste.

Besonders heikel war ein Auftritt ihres ältesten Sohnes X Æ A-Xii, genannt "Lil X", zu Beginn des Jahres, als Musk ihn ohne ihr Wissen ins Oval Office mitnahm. Dort wurde der Vierjährige an der Seite von Donald Trump (78) von Kameras eingefangen. Grimes erfuhr von diesem öffentlichen Auftritt ihres Sohnes aus sozialen Medien und äußerte sich später kritisch dazu. Sie betonte, dass sie den öffentlichen Umgang mit ihren Kindern als verantwortungslos empfinde und sich eine stärkere gesetzliche Regelung wünsche, um Kinder vor dem Rampenlicht zu schützen. "Berühmtheit ist etwas, dem man zustimmen sollte", erklärte sie bereits in einem früheren Interview mit dem Time Magazin.

Grimes und Elon Musk waren von 2018 bis 2021 ein Paar und teilen sich das Sorgerecht für drei gemeinsame Kinder. Es ist nicht das erste Mal, dass Musk seine Kinder in seine öffentlichen Auftritte einbezieht. Auch bei einer Silvesterfeier in Mar-a-Lago sorgte Lil X schon für Schlagzeilen. Insgesamt ist der Unternehmer Vater von elf Kindern und steht nicht nur für seine außergewöhnlichen Namensgebungen, sondern auch für seinen unkonventionellen Umgang mit dem Privatleben seiner Familie immer wieder in der Kritik. Grimes betont dagegen regelmäßig, wie wichtig ihr Privatsphäre für ihre Kinder ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, sein Sohn X und Donald Trump im Weißen Haus, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und Sängerin Grimes bei der Met Gala 2018

Anzeige Anzeige