Grimes enthüllt Details zur Erziehung von Kindern mit Elon

Grimes (36), die mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher heißt, und der berüchtigte Tech-Milliardär Elon Musk (53) haben drei gemeinsame Kinder. Dass ihr jüngster Spross auf der Welt ist, wurde erst im September 2023 durch die Biografie von Elon bekannt. Der Kleine trägt den ungewöhnlichen Namen Techno Mechanicus und wird von seinem Umfeld liebevoll "Tau" genannt. Grimes und Elon, die von 2018 bis 2022 eine On-off-Beziehung führten, sind außerdem Eltern von X Æ A-Xii, geboren im Mai 2020, und Exa Dark Sideræl, die im Dezember 2021 mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam.

In Interviews hatte Grimes immer wieder betont, dass es eine Herausforderung sei, ihre Kinder gemeinsam mit dem Tech-Milliardär zu erziehen, der für seine "alte Welt"-Ansichten bekannt sei. "Ich versuche, ihn aufzuweichen und eine Familienkultur aufzubauen", erklärte die Musikerin gegenüber Wired. Sie sprach auch über die besonderen Schwierigkeiten, die ihre Kinder als Nachkommen eines der berühmtesten Unternehmer der Welt erleben würden. Außerdem erwähnte sie, dass das Leben der Familie nicht immer leicht und harmonisch sei. Rückenwind bekam sie dabei von ihrer Mutter Sandy Garossino. Diese berichtete 2023, dass Elon Reisepläne der Kinder blockiert habe, als sie ihre schwerkranke Großmutter besuchen wollten. Sandy wandte sich öffentlich in den sozialen Medien an Elon – doch dieser reagierte nicht auf ihre Vorwürfe.

Trotz seines vollen Terminkalenders nahm sich Elon auch an Silvester Zeit, um den Abend mit seinem Sohn X AE A-XII zu verbringen. Inmitten der prunkvollen Feier im Mar-a-Lago-Anwesen von Donald Trump (78) wurde der Unternehmer mit seinem Sohn auf den Schultern immer wieder zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Besonders eindrucksvoll war der Anblick, als Elon und Donald zu den Klängen von "Y.M.C.A." das Tanzbein schwangen.

Backgrid/MEGA Grimes und ihr Sohn in Portofino, Juli 2023

Getty Images Grimes im März 2019 in Hollywood

