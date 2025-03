"James Bond"-Star Bruce Glover ist mit 92 Jahren gestorben

Bruce Glover (✝92), der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Mr. Wint im James Bond-Film "Diamantenfieber" bekannt wurde, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Sein Sohn Crispin Hellion Glover bestätigt den Tod seines Vaters über Instagram, wo er verschiedene Fotos von Bruce teilt. Den Angaben zufolge starb der Darsteller am 12. März. In der Bilderreihe, die Crispin veröffentlicht, werden auch Erinnerungen an Bruces berühmte Rollen geteilt, unter anderem aus "Chinatown" und seinen Auftritten in der Serie "Perry Mason". Zu den Umständen seines Todes gibt es bisher keine weiteren Informationen.

Bruce hinterlässt eine beeindruckende Karriere, die in den 1950er-Jahren begann. Ursprünglich aus Chicago stammend, diente er nach der Highschool während des Koreakriegs in der US-Armee, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte. In den folgenden Jahrzehnten war er in zahlreichen Serien wie Mission: Impossible oder "My Favorite Martian" zu sehen, bevor er mit seiner Rolle in "Diamantenfieber" internationale Berühmtheit erlangte. Seine letzte Rolle spielte er 2015 in "Influence", einem Film, in dem auch sein Sohn Crispin mitwirkte.

Privat war Bruce ein absoluter Familienmensch. Neben Crispin hinterlässt er auch seinen zweiten Sohn, Michael Leigh Glover. Sein ältester Sohn Crispin, der ebenfalls ein erfolgreicher Schauspieler ist, hat wiederholt betont, wie wichtig ihm die enge Beziehung zu seinem Vater war. Die beiden arbeiteten mehrmals in gemeinsamen Projekten und teilten eine Leidenschaft für außergewöhnliche und tiefgründige Rollen. Bruce selbst zeigte zu Zeiten seines Lebens eine unerschütterliche Liebe zum Handwerk der Schauspielerei und hinterlässt eine bleibende Erinnerung in Hollywood und bei seinen Fans weltweit.

Getty Images Bruce Glover im August 2006

Getty Images Bruce Glover (l.) und Putter Smith am Set von "James Bond", Juli 1971

