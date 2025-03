Nach Klinikaufenthalt: König Charles sagt Auslandsreisen ab

König Charles III. (76) hat nach seiner kürzlichen Krankenhausbehandlung zwei geplante Auslandsreisen kurzfristig absagen müssen. Wie Sun on Sunday berichtet, wollte der Monarch gemeinsam mit Queen Camilla (77) ein luxuriöses Spa-Resort in Afrika besuchen. Auch die alljährliche Wanderreise nach Rumänien, wo er ein Anwesen besitzt, musste verschoben werden. Nach Angaben des Palastes waren Nebenwirkungen seiner laufenden Krebstherapie der Grund für die Absagen. Der König wird derzeit in seiner Residenz Highgrove Manor in Gloucestershire betreut, wo er am Wochenende zur Ruhe kommen soll.

Die geplanten Reisen sollten dem König eigentlich eine wohlverdiente Auszeit bieten. Seit über einem Jahr kämpft Charles gegen eine Krebserkrankung, die ihn zwar gesundheitlich fordert, ihn aber nicht davon abhält, seine Pflichten als Staatsoberhaupt wahrzunehmen. Ein Insider erklärt, dass Charles seinen Aufenthalt in Rumänien üblicherweise mit ausgedehnten Wandertouren verbindet, die derzeit jedoch zu anstrengend für ihn wären. "Er liebt Rumänien und freut sich jedes Jahr auf den Besuch, aber es wäre einfach zu viel zu laufen gewesen, und das kann er im Moment nicht verkraften", äußerte sich ein Insider im Gespräch mit dem Magazin.

Bereits im Februar des vergangenen Jahres hatte König Charles öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Die Diagnose wurde im Zuge einer Untersuchung festgestellt, nachdem er unter anderem mit Prostataproblemen zu kämpfen hatte. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der zweifache Vater aufgrund von Nebenwirkungen seiner Behandlung ins Krankenhaus musste. Sämtliche Termine von Charles für die nächsten zwei Tage wurden daraufhin gecancelt. "Seine Majestät bedauert zutiefst, dass Planungen und Vorbereitungen beeinträchtigt wurden", ließ er über den Palast ausrichten.

Getty Images König Charles im Oktober 2024

Getty Images König Charles bei seiner Ankunft in Sydney, Oktober 2024